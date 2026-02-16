Dortmund x Atalanta: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
Borussia Dortmund e Atalanta se enfrentam nesta terça-feira (17), às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE), pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Space (TV fechada) e da HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play
Relacionadas
- Futebol Internacional
Gabriel Jesus na Copa do Mundo? Atacante tem números de convocados por Ancelotti
Futebol Internacional16/02/2026
- Lance! Biz
Manchester City amplia acordo com patrocinador; saiba
Lance! Biz16/02/2026
- Futebol Internacional
Mourinho prevê Benfica x Real Madrid na Champions: ‘Não precisa de um milagre’
Futebol Internacional16/02/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Borussia Dortmund chega para o confronto embalado por bons resultados no cenário doméstico. A equipe alemã tenta aproveitar o fator casa para construir vantagem na eliminatória após oscilações na fase de liga da Champions League.
Ficha do jogo
A Atalanta, por sua vez, inicia o mata-mata buscando um resultado positivo fora de casa. O time italiano aposta na consistência coletiva para surpreender em Dortmund e levar a decisão em aberto para o duelo de volta.
Tudo sobre Borussia Dortmund x Atalanta (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Borussia Dortmund 🆚 Atalanta
Playoffs – Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 17 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Signal Iduna Park, Dortmund (ALE)
👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Serdar Gözübüyük (HOL)
🚩 Assistentes: Patrick Inia (HOL) e Rogier Honig (HOL)
📺 VAR: Pol van Boekel (HOL)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡⚫ Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac)
Kobel; Süle, Anton e Bensebaini; Ryerson, Jobe Bellingham, Nmecha e Svensson; Beier, Guirassy e Brandt.
🔵⚫ Atalanta (Técnico: Raffaele Palladino)
Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti e Kolasinac; Zappacosta, Éderson, de Roon e Bernasconi; Samardzic, Krstovic e Zalewski.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias