Dortmund x Atalanta: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/02/2026
17:00
Dortmund x Atalanta pelos playoffs da Champions League (Arte: Lance!)
imagem cameraDortmund x Atalanta pelos playoffs da Champions League (Arte: Lance!)
Borussia Dortmund e Atalanta se enfrentam nesta terça-feira (17), às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE), pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Space (TV fechada) e da HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play

O Borussia Dortmund chega para o confronto embalado por bons resultados no cenário doméstico. A equipe alemã tenta aproveitar o fator casa para construir vantagem na eliminatória após oscilações na fase de liga da Champions League.

A Atalanta, por sua vez, inicia o mata-mata buscando um resultado positivo fora de casa. O time italiano aposta na consistência coletiva para surpreender em Dortmund e levar a decisão em aberto para o duelo de volta.

Tudo sobre Borussia Dortmund x Atalanta (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund 🆚 Atalanta
Playoffs – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 17 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Signal Iduna Park, Dortmund (ALE)
👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Serdar Gözübüyük (HOL)
🚩 Assistentes: Patrick Inia (HOL) e Rogier Honig (HOL)
📺 VAR: Pol van Boekel (HOL)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡⚫ Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac)
Kobel; Süle, Anton e Bensebaini; Ryerson, Jobe Bellingham, Nmecha e Svensson; Beier, Guirassy e Brandt.

🔵⚫ Atalanta (Técnico: Raffaele Palladino)
Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti e Kolasinac; Zappacosta, Éderson, de Roon e Bernasconi; Samardzic, Krstovic e Zalewski.

