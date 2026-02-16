Mourinho prevê Benfica x Real Madrid na Champions: 'Não precisa de um milagre'

Técnico do Benfica, José Mourinho projetou o duelo entre as Águias e o Real Madrid, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. O treinador demonstrou confiança em sua equipe após a vitória sobre os merengues por 4 a 2 no último confronto entre as equipes pela fase de liga do torneio.

- Não penso que seja preciso um milagre para o Benfica eliminar o Real Madrid. Penso que será preciso um Benfica em um nível máximo. Nem digo alto, mas sim raspando na perfeição. Mas não um milagre. Conhecemos o Real Madrid, os jogadores do Real Madrid, a história, a ambição deles na competição e não vamos nos comparar.

José Mourinho jogou o favoritismo da classificação para o lado do Real Madrid e tirou a pressão do Benfica antes do jogo da Champions League. O treinador elogiou a equipe de Arbeloa, que tem 100% de aproveitamento desde a derrota para os Encarnados no fim de janeiro.

- Espero um Real Madrid candidato número um a ganhar a Champions. Espero um adversário parecido com o pós-Lisboa, onde o treinador teve a capacidade de perceber algumas coisas, modificar a sua equipe do ponto de vista estrutural e sair de uma situação difícil após uma derrota inesperada e pesada para três vitórias consecutivas na La Liga. Se ganhar uma vez do Real Madrid é difícil, ganhar duas ou três é muito mais.

Em busca de uma vaga nas oitavas de final, Benfica e Real Madrid se enfrentar nesta terça-feira (17), às 17h (de Brasília). O confronto de volta, que será disputado no Santiago Bernabéu, ocorrerá no dia 25 de fevereiro.

Como foi o último encontro entre Benfica e Real Madrid?

No dia 28 de janeiro, o Benfica recebeu o Real Madrid no Estádio da Luz, pela 8ª rodada da fase de liga da Champions League. Na ocasião, os Encarnados conquistaram uma vitória por 4 a 2 com direito a gol do goleiro Trubin, que classificou os portugueses para o mata-mata com a 24ª colocação na tabela.

No confronto, o Benfica colocou o Real Madrid com as costas na parede em diversas oportunidades, o que fica evidente nas 22 finalizações dadas pelas Águias na partida. Na reta final, os merengues tiveram Asencio e Rodrygo expulsos, que desfalcam o time de Álvaro Arbeloa, nesta terça-feira (17).

