Manchester City amplia acordo com patrocinador; saiba

O Manchester City ampliou a parceria com a fintech Revolut. Agora, a companhia vai passar a estampar sua logomarca na parte de trás das camisas das equipes principais masculina e feminina do clube. O acordo é plurianual e expande a relação iniciada em janeiro de 2025 com o time feminino.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Pelos termos anunciados, a logomarca poderá ser vista em jogos específicos: no time masculino, em partidas de copas domésticas; no time feminino, em jogos da Women's Super League (WSL) e de copas que a equipe disputar. A empresa também terá presença em peças selecionadas de treino.

Mas o acordo também prevê integração operacional. A Revolut Business será incorporada à infraestrutura financeira do clube. Torcedores terão acesso a ferramentas e cartões virtuais dentro do aplicativo, além de descontos em locais de parceria do Manchester City.

continua após a publicidade

- Desde o início de 2025, quando a Revolut marcou seu primeiro investimento no futebol feminino ao se tornar parceira do Manchester City Women, temos desfrutado de trabalhar juntos para proporcionar momentos especiais aos nossos torcedores e clientes da Revolut - destacou Peter Laundy, vice-presidente sênior de parcerias do City Football Group. E ele concluiu:

- Estamos incrivelmente orgulhosos de termos expandido esse relacionamento hoje e de sermos o parceiro escolhido pela Revolut à medida que a marca passa a olhar para o futebol masculino.

continua após a publicidade

Antoine Le Nel, diretor de marketing e crescimento da empresa, completou:

- Tanto a Revolut quanto o Manchester City são construídos sobre um DNA compartilhado de alto desempenho, ambição infinita e um desejo de ir onde outros nunca foram antes. E é por isso que faz sentido expandir nossa parceria - afirmou o dirigente, antes de finalizar:

- Não estamos apenas colocando nosso logotipo em uma camisa; estamos integrando a Revolut ao coração das experiências dos torcedores no clube, garantindo que os torcedores do City desfrutem da mesma interação rápida, fluida e recompensadora com seu clube de futebol que têm com suas finanças.