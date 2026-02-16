Benfica e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (17), às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa (POR), pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play

O confronto reedita o duelo recente entre as equipes pela fase de liga da Champions. Há menos de um mês, o Benfica venceu por 4 a 2, em uma partida marcada por reviravoltas e um gol de goleiro no último lance. O resultado garantiu os portugueses nos playoffs e impediu a classificação direta do Real Madrid às oitavas.

O Benfica chega para o mata-mata apoiado na força do Estádio da Luz e na confiança adquirida após o triunfo sobre os merengues. A equipe comandada por José Mourinho não contará com Richard Ríos, que segue em recuperação de uma luxação no ombro. A expectativa é que o volante esteja à disposição para o jogo de volta, em Madri.

Ficha do jogo BEN RMA Playoffs Champions League Data e Hora terça-feira, 17 de fevereiro, às 17h (de Brasília) Local Estádio da Luz, Lisboa (POR) Árbitro François Letexier (FRA) Assistentes Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA) Var Jérôme Brisard (FRA) Onde assistir

O Real Madrid tenta dar resposta imediata após o revés sofrido em Lisboa. Maior campeão da Champions League, o time de Álvaro Arbeloa terá desfalques importantes: Asencio e Rodrygo cumprem suspensão, enquanto Jude Bellingham segue entregue ao departamento médico. Preservado no último compromisso por La Liga, Mbappé retorna ao time titular ao lado de Vini Jr.

Tudo sobre Benfica x Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Benfica 🆚 Real Madrid

Playoffs – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 17 de fevereiro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)

👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

🕴️ Árbitro: François Letexier (FRA)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Benfica (Técnico: José Mourinho)

Trubin; Araujo, Antonio Silva, Otamendi e Dahl; Barreiro, Aursnes, Prestianni, Sudakov e Schjelderup; Pavlidis.

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)

Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde e Arda Güler; Mbappé e Vini Jr.

Benfica x Real Madrid pelos playoffs da Champions League (Arte: Lance!)

