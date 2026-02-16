menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Benfica x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/02/2026
17:00
Benfica x Real Madrid pelos playoffs da Champions League (Arte: Lance!)
imagem cameraBenfica x Real Madrid pelos playoffs da Champions League (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Benfica e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (17), às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa (POR), pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O confronto reedita o duelo recente entre as equipes pela fase de liga da Champions. Há menos de um mês, o Benfica venceu por 4 a 2, em uma partida marcada por reviravoltas e um gol de goleiro no último lance. O resultado garantiu os portugueses nos playoffs e impediu a classificação direta do Real Madrid às oitavas.

continua após a publicidade

O Benfica chega para o mata-mata apoiado na força do Estádio da Luz e na confiança adquirida após o triunfo sobre os merengues. A equipe comandada por José Mourinho não contará com Richard Ríos, que segue em recuperação de uma luxação no ombro. A expectativa é que o volante esteja à disposição para o jogo de volta, em Madri.

Ficha do jogo

Benfica-escudo-onde-assistir
BEN
Real Madrid-escudo-onde-assistir
RMA
Playoffs
Champions League
Data e Hora
terça-feira, 17 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
Local
Estádio da Luz, Lisboa (POR)
Árbitro
François Letexier (FRA)
Assistentes
Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
Var
Jérôme Brisard (FRA)
Onde assistir

O Real Madrid tenta dar resposta imediata após o revés sofrido em Lisboa. Maior campeão da Champions League, o time de Álvaro Arbeloa terá desfalques importantes: Asencio e Rodrygo cumprem suspensão, enquanto Jude Bellingham segue entregue ao departamento médico. Preservado no último compromisso por La Liga, Mbappé retorna ao time titular ao lado de Vini Jr.

continua após a publicidade

Tudo sobre Benfica x Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA

Benfica 🆚 Real Madrid
Playoffs – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 17 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: François Letexier (FRA)
🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Benfica (Técnico: José Mourinho)
Trubin; Araujo, Antonio Silva, Otamendi e Dahl; Barreiro, Aursnes, Prestianni, Sudakov e Schjelderup; Pavlidis.

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde e Arda Güler; Mbappé e Vini Jr.

Benfica x Real Madrid pelos playoffs da Champions League (Arte: Lance!)
Benfica x Real Madrid pelos playoffs da Champions League (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias