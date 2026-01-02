Rival do Barcelona é punido antes da decisão na Supercopa da Espanha

O Athletic Bilbao entrou no noticiário às vésperas da semifinal da Supercopa da Espanha, contra o Barcelona, após Iñaki Williams ser repreendido publicamente pelo técnico Ernesto Valverde. O atacante foi advertido depois de criticar a realização do torneio na Arábia Saudita, palco da competição, em declaração feita no dia 31 de dezembro. O capitão da equipe esbravejou: "Ir à Arábia é uma m…".

A manifestação do jogador ocorreu quando comentou a viagem ao país do Oriente Médio, utilizando uma expressão ofensiva para se referir ao destino. Nesta sexta-feira, Valverde abordou o tema em entrevista e sinalizou que a fala do atleta não foi adequada, reforçando a necessidade de cautela em declarações públicas.

— Independentemente de gostarmos ou não do formato, não tenho certeza se ele usou a expressão adequada — disse o técnico do Athletic Bilbao.

Ernesto Valverde destacou que a disputa da Supercopa na Arábia Saudita tem relevância financeira para o clube e ressaltou a importância esportiva do torneio, que será decidido em formato de tiro curto. O Athletic Bilbao enfrenta o Barcelona na próxima terça-feira, dia 7, às 16h (de Brasília), em uma das semifinais da competição.

— Precisamos ter cuidado com as palavras. Ir à Arábia Saudita é prestigioso porque vamos disputar um título e o nosso clube recebe dinheiro por isso. Todos gostaríamos que os torcedores estivessem presentes, mas temos que ser respeitosos.

Apesar da repreensão, Valverde contextualizou a situação vivida por Iñaki Williams, lembrando que o jogador precisou viajar poucos dias após o nascimento do filho, ocorrido na virada do ano, o que pode ter influenciado seu estado emocional no momento da declaração.

Iñaki Williams em ação pelo Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol (Foto: Divulgação/La Liga)

— Iñaki está lidando com o nascimento do filho, e a ausência pode ser um pouco mais perturbadora para ele.

Barcelona x Athletic Bilbao pela Supercopa da Espanha

A Supercopa da Espanha abre o calendário de 2026 com disputa marcada novamente no Estádio King Abdullah. O torneio mantém o formato adotado nos últimos anos, reunindo quatro clubes do futebol espanhol classificados a partir do desempenho na La Liga e na Copa do Rei, o que assegura um nível competitivo elevado logo no início da temporada.

Os participantes desta edição são o Barcelona, campeão de La Liga e da Copa do Rei; o Real Madrid, vice-campeão nas duas competições; além de Atlético de Madrid e Athletic Bilbao, que garantiram vaga ao terminarem o Campeonato Espanhol na terceira e quarta posições, respectivamente. As equipes chegam à Supercopa com vantagem no calendário nacional, já que não disputaram duas rodadas da Copa do Rei, o que permitiu melhor planejamento para este período da temporada.

