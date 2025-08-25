menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Time europeu recebe punição recorde e perde 94 pontos; entenda

Equipe recebeu a segunda maior penalidade da história do país

imagem cameraJogadores do FCU Craiova em ação, em 2023 (Foto: Flaviu Buboi/AFP)
6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 25/08/2025
14:11
  • Matéria
  • Mais Notícias

O FCU Craiova, da terceira divisão da Romênia, foi protagonista de um episódio histórico no futebol europeu. O clube recebeu a segunda maior punição já aplicada no país: a perda de 94 pontos na tabela da Liga III, antes mesmo do início da temporada.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A decisão foi tomada pela Federação Romena de Futebol (FRF) após investigações da Comissão Disciplinar e de Ética, que identificaram dívidas acumuladas com ex-jogadores, treinadores, funcionários e também pendências financeiras relacionadas ao Dinamo Bucareste, decorrentes de um confronto pela Copa da Romênia.

continua após a publicidade

A maior punição desde 2015

Com a penalidade, o Craiova inicia a nova campanha com −94 pontos no Grupo 5 da terceira divisão, formado por oito chaves. Isso significa que, antes mesmo de disputar sua primeira partida, marcada contra o ACS Academica Bals neste fim de semana, o time já ocupa a 12ª e última posição da classificação.

➡️Imprensa espanhola sobre Rodrygo: ‘Conseguiu o que queria’
➡️Pais de Bellingham discutem com diretor do Borussia; entenda

O castigo é o segundo mais severo da história do futebol romeno. Em 2015, o Caransebeș havia sido multado em 96 pontos, até hoje o maior registro. No caso atual, além da dedução de pontos, o FCU Craiova precisará apresentar comprovantes de pagamento das dívidas. Caso não consiga, corre risco de exclusão definitiva das competições reguladas pela Federação.

continua após a publicidade
Imagem da tabela do Grupo 5, da terceira divisão da Romênia, onde o Craiova aparece com -94 pontos (Foto: Reprodução/Flashscore)
Imagem da tabela do Grupo 5, da terceira divisão da Romênia, onde o Craiova aparece com -94 pontos (Foto: Reprodução/Flashscore)

Apesar da gravidade da punição, o presidente do clube, Adrian Mititelu, mantém um tom de esperança. Em entrevista à imprensa local, afirmou acreditar que a crise será solucionada, alegando que, de uma forma ou de outra, o problema será resolvido.

A cidade de Craiova, vale lembrar, abriga também a U Craiova, atual líder da primeira divisão romena, que vive situação completamente oposta à do rival. Enquanto um celebra a boa fase na elite, o outro se vê diante de um dos maiores desafios já impostos a um clube do país.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só luga

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias