Time europeu recebe punição recorde e perde 94 pontos; entenda

O FCU Craiova, da terceira divisão da Romênia, foi protagonista de um episódio histórico no futebol europeu. O clube recebeu a segunda maior punição já aplicada no país: a perda de 94 pontos na tabela da Liga III, antes mesmo do início da temporada.

A decisão foi tomada pela Federação Romena de Futebol (FRF) após investigações da Comissão Disciplinar e de Ética, que identificaram dívidas acumuladas com ex-jogadores, treinadores, funcionários e também pendências financeiras relacionadas ao Dinamo Bucareste, decorrentes de um confronto pela Copa da Romênia.

A maior punição desde 2015

Com a penalidade, o Craiova inicia a nova campanha com −94 pontos no Grupo 5 da terceira divisão, formado por oito chaves. Isso significa que, antes mesmo de disputar sua primeira partida, marcada contra o ACS Academica Bals neste fim de semana, o time já ocupa a 12ª e última posição da classificação.

O castigo é o segundo mais severo da história do futebol romeno. Em 2015, o Caransebeș havia sido multado em 96 pontos, até hoje o maior registro. No caso atual, além da dedução de pontos, o FCU Craiova precisará apresentar comprovantes de pagamento das dívidas. Caso não consiga, corre risco de exclusão definitiva das competições reguladas pela Federação.

Imagem da tabela do Grupo 5, da terceira divisão da Romênia, onde o Craiova aparece com -94 pontos (Foto: Reprodução/Flashscore)

Apesar da gravidade da punição, o presidente do clube, Adrian Mititelu, mantém um tom de esperança. Em entrevista à imprensa local, afirmou acreditar que a crise será solucionada, alegando que, de uma forma ou de outra, o problema será resolvido.

A cidade de Craiova, vale lembrar, abriga também a U Craiova, atual líder da primeira divisão romena, que vive situação completamente oposta à do rival. Enquanto um celebra a boa fase na elite, o outro se vê diante de um dos maiores desafios já impostos a um clube do país.

