O dia 25 de agosto é a data que marca a estreia oficial de Endrick pelo Real Madrid. Há exatamente um ano, o jogador entrou em campo no Santiago Bernabéu, contra o Real Valladolid, e provou o motivo de ter sido um investimento de peso do time de Madrid e também para marcas, que o tem procurado para ser protagonista de campanhas milionárias.

O brasileiro balançou as redes na primeira partida e se tornou o estrangeiro mais jovem a marcar pelo Real Madrid em LaLiga: 18 anos e 35 dias. Mesmo com poucas oportunidades entre os 11 iniciais, Endrick continou batendo marcas pelo clube.

Ele é o terceiro atleta sul-americano mais jovem a balançar as redes pelo Campeonato Espanhol, além de ter desbancado nomes como Neymar, Romário, Kaká, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho ao marcar o primeiro gol em menos tempo.

Mesmo com poucas oportunidades entre os 11 iniciais e com entradas nos minutos finais, Endrick acumulou bons números em sua primeira temporada pelo Real Madrid: oito participações em gols em 37 partidas. Destas oito participações, foram sete gols marcados.

O brasileiro também deixou sua marca na Champions League, marcando seu único gol na liga, com apenas 10 minutos em campo, além de ter tido um papel fundamental na campanha que levou o clube à final da Copa do Rei. Ao todo, foram cinco gols em seis partidas, colocando-o como concorrente à artilharia até o fim da competição.

Estrela da publicidade e engajado nas redes sociais

Se dentro de campo, Endrick teve evolução mesmo com poucas oportunidades, fora dos gramados o brasileiro se tornou um dos principais nomes de publicidade. Ele atingiu a marca de 15 milhões de seguidores no Instagram, tornando-se uma das maiores sensações digitais do futebol mundial. Endrick, inclusive, supera jogadores da NBA, como Kevin Durant e James Harden.

Com uma taxa de engajamento de 6,59% e média de 555 mil curtidas, e em comparação com jovens de sua geração, Endrick possui mais seguidores que Franco Mastantuono, do River Plate, Désiré Doué, do PSG, e Claudio Echeverri, do Manchester City. Após marcar pela Seleção Brasileira, por exemplo, o brasileiro ganhou quase um milhão de novos seguidores, sendo 700 mil somente no Instagram.

Os números também mostram uma ascensão com relação a campanhas publicitárias. Desde que se transferiu ao Real Madrid, Endrick protagonizou alguns comerciais, como o da Neosaldina e o da New Balance.

"Ainda que sua carreira esteja no início, afinal, foram praticamente duas temporadas completas em times profissionais, Endrick já tem anos de recordes nas categorias inferiores e principal, incluindo a seleção brasileira. Ele não foi somente decisivo. Ele foi fundamental com idade em que raramente os atletas são, e isso inspira e desperta também interesse incomum por ele", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

Endrick também já está na lista dos atletas brasileiros com mais contratos publicitários do país, com agenda similar a nomes como Vini Jr. e Neymar, hoje consolidados neste mercado quando o assunto é patrocínio.

No total, já são 10 marcas associadas ao atacante, casos de New Balance (material esportivo), Red Bull (bebida energética), Hypera (farmacêutica), Natura (cosméticos), Replay (roupas de alta qualidade), Sicoob (cooperativa financeira), Disney (entretenimento, esportes e experiências), Panini (álbuns colecionáveis e cards), EA Sports (games eletrônicos) e Tecno Mobile (telefones celulares).

Somente no primeiro ano de Real Madrid, Endrick fechou alguns desses novos contratos, casos de Red Bull, Replay e Sicoob. Atualmente, no Brasil, talvez somente dois jogadores tenham status comerciais mais longevos do que o do jogador, muito por causa da idade e do período como profissionais: seu companheiro de clube Vini Jr e Neymar, astro do Santos.

Aos 24 anos e desde 2018 no Real Madrid, Vini Jr. acumula atualmente 11 contratos, casos de Clear (cosméticos), Omo (limpeza), Gatorade (isotônicos), Rexona (higiene pessoal), Playstation (videogame), Pepsi (bebidas), Bet Nacional (apostas), Vivo (comunicação), EA Sports (jogos eletrônicos) e Dubai Tourism (turismo), além da Nike como fornecedora de material esportivo.

Já o atacante do Santos possui 14 patrocinadores, alguns deles presentes há muitos anos, desde as Copas de 2014 e 2018: Above, Red Bull, We Pink, Replay, Skims, Tropicool, Campline, Plarium, Epic Games, Pokerstars, Blaze, Konami, Mondelez e Aspire Academy, além da Puma, fornecedora de material esportivo. Neymar também conta com seu Instituto próprio, o Neymar Jr.

Camisa 9 e foco na recuperação

Afastado dos gramados devido a uma lesão, Endrick tem previsão de retornar às atividades em setembro. No entanto, mesmo sem atuar, o brasileiro é o camisa 9 a equipe na temporada 2025/26. A escolha foi divulgada pelo clube, afastando qualquer possibilidade de empréstimo.

