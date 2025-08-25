menu hamburguer
Futebol Internacional

Pais de Bellingham discutem com diretor do Borussia; entenda

Meio-campista foi sacado no intervalo do empate com o St. Pauli, pela rodada inicial da Bundesliga

imagem cameraJobe Bellingham em ação pelo Borussia Dortmund (Foto: Divulgação)
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
25/08/2025
13:43
A estreia do Borussia Dortmund na Bundesliga de 2025/26 gerou polêmica com o meio-campista Jobe Bellingham, irmão mais novo do astro Jude, do Real Madrid. No empate com o St. Pauli por 3 a 3, o jovem central foi substituído no intervalo do confronto, o que enfureceu seu pai, Mark.

Segundo informações da "Sky Sports Germany", Mark se dirigiu a um corredor próximo aos vestiários do Millerntor-Stadion, algo costumeiramente proibido pelo clube. No local, o pai dos atletas encontrou-se com o diretor exportivo e ex-jogador aurinegro Sebastian Kehl, e teve discussão acalorada, o que enfureceu o mandatário.

- Estamos todos desapontados com o resultado de ontem. Mesmo assim, a área em questão é e continuará sendo reservada para os jogadores, treinadores e comissão técnica, não é para familiares e representantes. Isso não acontecerá de novo - declarou Kehl.

De acordo com o periódico local "Bild", Mark também solicitou uma conversa com o treinador Niko Kovac para questionar o motivo da substituição. Jobe, contratado nesta janela de transferências junto ao Sunderland, foi sacado para a entrada de Felix Nmecha com o placar favorável em 1 a 0 para o Borussia, em gol marcado por Guirassy.

Com a troca, Bellingham assistiu do banco de reservas a reação do St. Pauli de maneira inesperada. Após o gol de empate de Hountondji, aos cinco minutos da etapa final, Anton e Brandt recolocaram os aurinegros em vantagem. Porém, já depois dos 40', Sinani, de pênalti, e Eric Smith deixaram tudo igual em favor dos Piratas da Liga.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Jobe Bellingham,jogador do Borussia (Foto: Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jobe Bellingham, jogador do Borussia Dortmund (Foto: Luke Hales/Getty Images via AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

