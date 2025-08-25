Pais de Bellingham discutem com diretor do Borussia; entenda
Meio-campista foi sacado no intervalo do empate com o St. Pauli, pela rodada inicial da Bundesliga
A estreia do Borussia Dortmund na Bundesliga de 2025/26 gerou polêmica com o meio-campista Jobe Bellingham, irmão mais novo do astro Jude, do Real Madrid. No empate com o St. Pauli por 3 a 3, o jovem central foi substituído no intervalo do confronto, o que enfureceu seu pai, Mark.
Segundo informações da "Sky Sports Germany", Mark se dirigiu a um corredor próximo aos vestiários do Millerntor-Stadion, algo costumeiramente proibido pelo clube. No local, o pai dos atletas encontrou-se com o diretor exportivo e ex-jogador aurinegro Sebastian Kehl, e teve discussão acalorada, o que enfureceu o mandatário.
- Estamos todos desapontados com o resultado de ontem. Mesmo assim, a área em questão é e continuará sendo reservada para os jogadores, treinadores e comissão técnica, não é para familiares e representantes. Isso não acontecerá de novo - declarou Kehl.
De acordo com o periódico local "Bild", Mark também solicitou uma conversa com o treinador Niko Kovac para questionar o motivo da substituição. Jobe, contratado nesta janela de transferências junto ao Sunderland, foi sacado para a entrada de Felix Nmecha com o placar favorável em 1 a 0 para o Borussia, em gol marcado por Guirassy.
Com a troca, Bellingham assistiu do banco de reservas a reação do St. Pauli de maneira inesperada. Após o gol de empate de Hountondji, aos cinco minutos da etapa final, Anton e Brandt recolocaram os aurinegros em vantagem. Porém, já depois dos 40', Sinani, de pênalti, e Eric Smith deixaram tudo igual em favor dos Piratas da Liga.
