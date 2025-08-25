O Real Betis inicia nesta segunda-feira (25) sua semana mais intensa do verão europeu. Na reta final da janela de transferência, o clube espanhol encara dias decisivos no mercado de transferências e nas competições que se aproximam. No centro das atenções está Antony, atacante do Manchester United, considerado o grande objetivo da diretoria para reforçar o elenco de Manuel Pellegrini.

O brasileiro, revelado pelo São Paulo, é o alvo número um da Direção Esportiva liderada por Manu Fajardo. Desde maio, o Betis tenta encontrar uma fórmula viável para convencer o Manchester United a liberar o jogador. A opção preferida é o empréstimo, com a possibilidade de incluir cláusula de compra futura por uma porcentagem dos direitos econômicos de Antony. Esse modelo é visto como a única alternativa para destravar uma negociação que segue paralisada há semanas.

Antony em ação pelo Betis em jogo do Campeonato Espanhol (Foto: Reprodução)

Enquanto isso, o Betis mantém cautela com outras contratações, que dependem do desfecho por Antony ou por outro ponta para a função. Em paralelo, Pellegrini pediu a chegada de um volante: nas explicações, citou Johnny Cardoso, que precisa ser substituído no elenco, e Guido Rodríguez, ex-jogador do clube, e vive situação incômoda na Inglaterra.

Rúben Amorim não descarta retorno de Antony

Técnico do Manchester United, Rúben Amorim não fechou as portas para um futuro de Antony nos Diabos Vermelhos. Em coletiva, o treinador explicou que o brasileiro, assim como outros atletas, estão treinando de forma separada do elenco principal por conta do desejo em se transferir.

– Eu sei que não é bom ter jogadores nessa situação, mas é claro que eles querem jogar em outros clubes. A gente tenta armar algo que seja bom para que ambas as partes fiquem felizes, então eu treino com jogadores que imagino que estarão aqui no futuro, enquanto outros atletas estão treinando e se preparando para outro capítulo. Quando a janela fechar, é uma história diferente. Temos que receber esses jogadores em uma nova vida. Tudo pode acontecer – afirmou o treinador

Neste momento, Antony segue buscando um retorno ao Betis, da Espanha, onde atuou na segunda metade da última temporada. O brasileiro conseguiu recuperar o bom futebol e voltou a ficar no radar da Seleção Brasileira visando a próxima Copa do Mundo.

No entanto, o Betis não tem muito tempo para resolver a situação, uma vez que a janela de transferências se encerra no dia 1º de setembro. Enquanto isso, Antony segue mantendo a forma no Manchester United, mas não é relacionado para os jogos da equipe de Rúben Amorim.

