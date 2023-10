Não. A janela de contratações no país se encerrou no dia 7 de setembro para times da elite do futebol saudita e no dia 20 de setembro contando equipes da segunda e da terceira divisão. A próxima janela, a de inverno, será aberta no dia 1 de janeiro de 2024 e se encerrará no dia 31, último dia no mês, à exemplo de como funciona na Europa.