Arne Slot abre jogo sobre ‘novela Isak’ antes de confronto contra Newcastle

Em entrevista à "Sky Sports", o técnico do Liverpool, Arne Slot, falou sobre a preparação para o duelo contra o Newcastle, marcado para esta segunda-feira (26) no St. James Park, e também comentou, ainda que de forma cautelosa, a situação envolvendo Alexander Isak. O atacante sueco vive um momento de incerteza em sua relação com os Magpies, após declarar que não pretende seguir no clube.

Questionado sobre a possibilidade de o Liverpool aproveitar a situação para investir no jogador, Slot preferiu não se aprofundar no tema.

— Acho que o mais justo é falar sobre Hugo Ekitike, que começou muito bem no clube. Seria incorreto discutir outros nomes publicamente. O foco deve estar no desempenho dele até aqui — afirmou.

O treinador evitou dar sinais de que a diretoria esteja em busca imediata de reforços.

— Estou muito satisfeito com o elenco que temos. Mostramos já na estreia que temos opções para mudar o jogo a partir do banco. Claro, enquanto a janela estiver aberta, sempre estamos atentos, mas não é algo em que estejamos focados agora — disse o treinador holandês.

Isak, que já marcou contra o Liverpool tanto em Premier League quanto em final de Copa da Liga, não será relacionado para o confronto. Slot reconheceu a importância do sueco, mas destacou a qualidade das alternativas ofensivas de Eddie Howe:

— Se eles têm o Isak, é claro que ele é uma grande ameaça. Mas ainda contam com jogadores como [Anthony] Gordon, [Anthony] Elanga e [Harvey] Barnes, além de [Jacob] Murphy no banco. Isso mostra a profundidade que o Newcastle possui.

Atuando pelo Newcastle, Isak foi o vice-artilheiro da Premier League 2024/25 (Foto: Reprodução/X/@NUFC)

Duelo de Premier League coloca Newcastle e Liverpool frente a frente

O confronto em St. James’ Park coloca frente a frente um Liverpool que iniciou a Premier League com vitória por 4 a 2 sobre o Bournemouth e um Newcastle pressionado pela ausência do seu principal atacante. Os Magpies não vencem os Reds na liga desde dezembro de 2015, um tabu que Howe busca quebrar mesmo sem o sueco à disposição.