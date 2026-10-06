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Messi vai jogar hoje? Argentina se prepara para adeus do camisa 10

Jogador terá sua despedida contra o Benin

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 09:45
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Messi ganha camisa especial para último jogo pela Argentina (Foto: Divulgação)
Messi ganha camisa especial para último jogo pela Argentina (Foto: Divulgação)

Lionel Messi vai jogar pela Argentina nesta terça-feira (6). O camisa 10 foi convocado por Scaloni para a Data Fifa de outubro e estará em campo contra o Benin, às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A partida será o último compromisso do craque pela seleção argentina.

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Depois de mais de duas décadas defendendo a Albiceleste, Messi fará sua despedida diante da torcida. O atacante havia anunciado o fim de sua passagem pela seleção após o vice-campeonato mundial diante da Espanha, mas retornou especificamente para disputar o último amistoso da sequência de outubro.

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Messi vai jogar contra o Benin?

Sim. Messi está confirmado para a partida que marcará sua despedida da seleção argentina. Diferentemente dos dois primeiros compromissos da Data Fifa, contra Bolívia e Burkina Faso, o camisa 10 estará à disposição de Scaloni diante do Benin.

A Argentina venceu os dois jogos anteriores sem o craque. Primeiro, goleou a Bolívia por 4 a 0. Depois, superou Burkina Faso por 7 a 0, também no Monumental, em uma partida na qual construiu larga vantagem ainda no primeiro tempo.

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Messi ganha camisa especial para último jogo pela Argentina (Foto: Divulgação)
Messi ganha camisa especial para último jogo pela Argentina (Foto: Divulgação)

Para o duelo de despedida, Scaloni terá de volta jogadores que foram preservados nas partidas anteriores. Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso estão entre os nomes que devem reforçar a equipe, além de Messi, principal atração da noite.

Caso entre em campo, o atacante fará sua 208ª e última partida pela Argentina. Antes do amistoso contra o Benin, são 207 jogos, 125 gols e 68 assistências com a camisa da seleção principal.

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Onde assistir a Argentina x Benin?

O último jogo de Messi pela Argentina será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pela GE TV, no YouTube. ➡️ Clique para assistir no Sportv

A partida está marcada para 20h (de Brasília) desta terça-feira (6), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Tudo sobre Argentina x Benin (onde assistir, horário, escalações e local):

📆 Data: terça-feira, 6 de outubro de 2026
Horário: 20h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental de Núñez, Buenos Aires (ARG)
📺 Onde assistir: SporTV e GE TV (YouTube)

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Provável escalação da Argentina

A presença de Messi é a principal novidade na formação que Scaloni prepara para o amistoso. O treinador também deve promover o retorno de atletas experientes que não participaram dos primeiros jogos da Data Fifa.

A provável escalação da Argentina é: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández e Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez e Julián Álvarez.

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Do outro lado, o Benin chega ao amistoso sem derrotas nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027. A equipe empatou por 1 a 1 com Burkina Faso e depois venceu a Mauritânia por 2 a 1.

O técnico Gernot Rohr reconheceu o caráter especial da partida para os argentinos, mas afirmou que o Benin pretende dificultar o confronto e evitar uma goleada. A seleção africana viajou para Buenos Aires com 22 jogadores.

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A provável escalação do Benin é: Dandjinou; Ouorou, Roche, Tijani e Azongnitode; D'Almeida, Imourane, Aloko, Olaitan e Ouorou; Tosin.

Despedida terá festa preparada pela AFA

A Associação de Futebol Argentino (AFA) prepara uma programação especial para a despedida de Messi. Todos os jogadores que participaram da conquista da Copa do Mundo de 2022 foram convidados para a celebração, enquanto o camisa 10 utilizará um uniforme especial.

A camisa terá uma faixa branca vertical no centro, detalhes dourados e pretos e a logomarca de Messi no espaço tradicionalmente ocupado pela Adidas.

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Os ingressos para o confronto foram colocados à venda por valores entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, equivalentes a aproximadamente R$ 300 e R$ 1.600. A procura foi alta e as entradas destinadas ao público geral se esgotaram rapidamente.

A despedida encerra uma trajetória de 21 anos de Messi pela seleção argentina. Entre os principais títulos conquistados estão a Copa do Mundo de 2022, as Copas América de 2021 e 2024 e a Finalíssima de 2022.

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