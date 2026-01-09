Messi sobre planos após aposentadoria: 'Quero ter meu clube'

Astro do Inter Miami, Lionel Messi afirmou que pretende se tornar proprietário de um clube após a aposentadoria como jogador profissional e descartou, neste momento, a possibilidade de seguir como treinador. Em entrevista ao canal argentino "Luzu TV", o camisa 10 detalhou seus planos para o período pós-aposentadoria.

— Eu não me vejo como um técnico. Eu até gosto da ideia, mas eu gosto de ser um proprietário. Eu quero ter meu próprio clube, começar do zero e torná-lo grande. Poder dar às crianças a oportunidade para se desenvolver e alcançar algo importante. Se eu tivesse que escolher, isso me empolgaria mais — disse Messi.

O craque argentino tem direito a uma participação acionária minoritária em seu contrato no Inter Miami. Isso lhe garante um envolvimento em decisões dos setores esportivo e comercial da equipe norte-americana.

A família de Messi também já possui ligação direta com a administração de clubes. O Leones FC, presidido por seu irmão, Matías Messi, está afiliado à Associação do Futebol Argentino e disputará a quarta divisão do país a partir de 2026. Além disso, o atacante participou da criação do Deportivo LSM, do Uruguai, clube fundado por Luis Suárez e que atualmente compete na quarta divisão do futebol uruguaio.

Messi desabafa sobre dificuldades de socializar: 'Sei que é feio'

Durante a entrevista, Messi também falou com detalhes sobre o estilo de vida recluso e desabafou sobre as dificuldades que enfrenta para socializar com outras pessoas.

Messi em entrevista ao canal argentino "Luzu TV" (Foto: Reprodução)

Em um bate-papo sincero, Messi abriu o coração sobre questões pessoais, como nunca havia feito antes. Ele reconheceu a timidez e relatou a necessidade de estar sozinho em alguns momentos. Apesar de afirmar que a postura faz parte da própria personalidade, o argentino classificou a ela como feia, e citou ajuda do filho Mateo, de nove anos.

— A verdade é que tenho um lado que é mais estranho, eu gosto muito de estar sozinho. Meu estado de ânimo depende de muitas coisas, de pequenas bobagens, detalhes. Se mudam o que eu tinha que fazer. Eu sou muito estruturado, se eu tenho meu dia organizado de um jeito, e no meio acontece alguma coisa — iniciou o jogador, antes de completar.

— O que menos gosto é quando me bloqueio e me custa muito sair. Quem me tira muito rápido é o Mateo, ele é um dos poucos que conseguem me tirar desse estado. É que me custa me expressar, comunicar meus problemas, o que está acontecendo. Sei que é feio, mas é meu jeito — concluiu.

