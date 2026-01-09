Semenyo no Manchester City; a 'melhor contratação' da janela de inverno
Atacante ganês foi destaque da Premier League na temporada passada
O Manchester City anunciou a contratação de Antoine Semenyo e fez um dos movimentos mais relevantes da janela de inverno europeia. O clube inglês pagou a cláusula de rescisão de 65 milhões de libras (cerca de R$ 472 milhões) ao Bournemouth para garantir o atacante ganês de 26 anos, que vinha sendo um dos nomes mais impactantes da Premier League sob o comando de Andoni Iraola.
Semenyo chega ao Etihad Stadium após três temporadas e meia de crescimento contínuo pelos Cherries. Foram 109 partidas, 31 gols e 13 assistências desde 2022/23, números que, na análise de Gabriel Penteado, do canal "Not Soccer", já indicavam um jogador em trajetória ascendente dentro do Campeonato Inglês.
— Acho que a gente está falando da grande contratação da janela de janeiro. Um cara que é um baita destaque e eu acho que vem como ingrediente muito diferente nesse time do Manchester City. Eu gostava dele, mas não esperava que ele fosse chegar nesse degrau. E eu fico bem animado para ver esse próximo passo — disse o analista.
Semenyo vive fase de ascenção na carreira
Na última temporada da Premier League, o atacante somou 11 gols e seis assistências. Para Gabriel, esse desempenho já o colocava entre os principais jogadores fora do chamado "Big Six", ainda que o salto de protagonismo tenha ficado mais evidente na atual edição da liga.
Em 2025/26, antes da transferência, Semenyo manteve o alto nível: nove gols e três assistências em 19 partidas. Segundo o analista, o crescimento não se explica apenas pelo volume ofensivo, mas por uma mudança clara de eficiência, com aumento significativo nas contribuições por 90 minutos.
Com 1,85m de altura, força física e velocidade, Semenyo reúne características que fogem do perfil tradicional de um ponta. Apesar de destro, o ganês demonstra domínio semelhante com a perna esquerda, o que o torna praticamente ambidestro e dificulta a marcação, já que não apresenta "vício de ângulo" para o drible ou para a finalização.
Contratação 'fora do padrão'
Na leitura de Gabriel Penteado, a contratação chama atenção justamente por não ser óbvia dentro do histórico recente do Manchester City. O analista lembra que o perfil mais direto e vertical de Semenyo contrasta com o modelo clássico de jogo posicional de Pep Guardiola, embora dialogue com algumas adaptações recentes do time, como maior intensidade sem bola e aumento no número de transições rápidas.
Semenyo chega para oferecer ao City uma característica pouco abundante no elenco: a agressividade constante em busca da finalização. Em um time onde a responsabilidade ofensiva recai na maior parte das vezes sobre Erling Haaland, o ganês surge como alternativa para dividir o peso do ataque e diversificar as soluções no terço final.
O analista também aponta desafios na adaptação, especialmente pelo contraste entre o estilo caótico e intenso do Bournemouth de Andoni Iraola e o controle rigoroso exigido por Guardiola. Para ele, o sucesso da transferência passa pela capacidade de Semenyo ajustar sua tomada de decisão sem perder o instinto agressivo que o tornou um dos destaques da liga.
Apesar dos obstáculos, a avaliação é positiva. O Manchester City adiciona ao elenco um jogador em plena ascensão, com atributos diferentes dos que já possui e potencial para impactar imediatamente a disputa pelo título inglês.
