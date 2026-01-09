Martinelli se desculpa após lance polêmico em Arsenal e Liverpool

O empate sem gols entre Arsenal e Liverpool, que manteve os Gunners na liderança isolada da Premier League, terminou sob forte tensão e polêmica. Nos acréscimos do segundo tempo, Gabriel Martinelli protagonizou cenas que geraram debate na imprensa britânica ao tentar forçar a saída de campo do lateral Conor Bradley, que sentia dores no joelho.

No lance, Bradley caiu sozinho na lateral com as mãos no joelho e, acreditando em uma simulação para gastar tempo, Martinelli atirou a bola contra o adversário e o empurrou pelas costas. O ato desencadeou uma confusão generalizada e resultou em cartões amarelos para o brasileiro e para Ibrahima Konaté, zagueiro dos Reds.

Críticas de ídolos do United

As críticas dos ex-jogadores e comentaristas da Sky Sports foram implacáveis. Gary Neville e Roy Keane classificaram a postura como inaceitável para o nível profissional, sugerindo que a reação dos jogadores do Liverpool deveria ter sido ainda mais dura no momento da agressão.

– Sinceramente, não sei como os jogadores do Liverpool não foram lá e deram um tapa nele, para ser honesto, mesmo correndo o risco de tomar um cartão vermelho. Absolutamente vergonhoso isso – reclamou Gary Neville.

– Não gostei disso. Já aconteceu comigo quando eu estava gravemente lesionado e um jogador ficou em pé sobre mim, e isso não é bom. Primeiro, ele atira a bola nele, e depois dá uma leve joelhada para tentar forçá-lo a sair. Fico surpreso que os jogadores do Liverpool não tenham reagido mais ao Martinelli. Acho que esse comportamento é uma vergonha absoluta – reforçou Roy Keane.

Briga entre jogadores Arsenal e Liverpool em jogo pela Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Pedido de desculpas

Diante da repercussão e da confirmação de que Bradley deixou o estádio de muletas, Martinelli utilizou suas redes sociais para se retratar oficialmente. O jogador admitiu que não havia compreendido a gravidade da situação de seu colega de profissão durante o tempo extra.

– Eu realmente não entendi que ele havia se ferido gravemente no calor do momento. Quero dizer que sinto muito pela minha reação. Desejo novamente a Conor uma rápida recuperação – publicou Martinelli no Instagram.

Gabriel Martinelli se desculpou com Conor Bradley após lance polêmico (Foto: Reprodução/Instagram)

Defesa dos técnicos

Apesar da fúria dos comentaristas, os técnicos de ambas as equipes tentaram acalmar a situação. Arne Slot, comandante dos Reds, demonstrou compreensão com o estado emocional dos atletas no fim da partida, relacionando a atitude de Martinelli com o excesso de simulações que prejudicam o ritmo do futebol atual.

– O problema para ele, e é um problema geral no futebol, é que há muita cera nos minutos finais dos jogos. Às vezes, isso irrita quando você quer marcar um gol e sente que um jogador está fingindo estar machucado. Tenho 100% de certeza de que, se ele soubesse qual poderia ser a lesão, jamais faria isso – afirmou Arne Slot.

Mikel Arteta seguiu a mesma linha de defesa, ressaltando o caráter do atacante brasileiro e garantindo que o ocorrido foi um erro de percepção causado pela intensidade do clássico, e não um ato de maldade deliberada.

– Conhecendo o Gabi, não houve nenhuma intenção. Não sei o que aconteceu com o Conor, mas espero que não seja nada grave. Obviamente, não houve nenhuma intenção do Gabi de fazer algo ruim com ele. Ele é um cara incrível e adorável – defendeu Arteta.

Mikel Arteta é o treinador do Arsenal (Foto: Ben STANSALL / AFP)

