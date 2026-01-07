Messi desabafa sobre dificuldades de socializar: 'Sei que é feio'
Argentino falou com detalhes da vida pessoal
Lionel Messi abriu o jogo sobre a vida pessoal. Em entrevista ao "Luzu TV", canal de streaming argentino, o astro do futebol internacional falou com detalhes sobre o estilo de vida recluso e desabafou sobre as dificuldades, que enfrenta, para socializar com outras pessoas.
Em um bate-papo sincero, Messi abriu o coração sobre questões pessoais, como nunca havia feito antes. Ele reconheceu a timidez e relatou a necessidade de estar sozinho em alguns momentos. Apesar de afirmar que a postura faz parte da própria personalidade, o argentino classificou a ela como feia, e citou ajuda do filho Mateo, de nove anos.
— A verdade é que tenho um lado que é mais estranho, eu gosto muito de estar sozinho. Meu estado de ânimo depende de muitas coisas, de pequenas bobagens, detalhes. Se mudam o que eu tinha que fazer. Eu sou muito estruturado, se eu tenho meu dia organizado de um jeito, e no meio acontece alguma coisa — iniciou o jogador, antes de completar.
— O que menos gosto é quando me bloqueio e me custa muito sair. Quem me tira muito rápido é o Mateo, ele é um dos poucos que conseguem me tirar desse estado. É que me custa me expressar, comunicar meus problemas, o que está acontecendo. Sei que é feio, mas é meu jeito — concluiu.
Dificuldade de Messi com a imprensa
A carreira do astro argentino sempre foi marcada pela discrição e pelo alto rendimento dentro de campo. Diferentemente de outros jogadores, Messi sempre preferiu não ostentar as próprias conquistas nas redes sociais e dar poucas entrevistas sobre questões de fora do futebol.
Ao falar sobre o assunto, o camisa 10 reconheceu ter dificuldades em se comunicar com a imprensa e com os fãs. Ele destacou: "Não gosto que falem de mim que não seja jogando futebol".
Dentro de campo, o currículo do jogador é irretocável. Messi teve passagens pelo Barcelona, onde marcou uma geração, PSG, e hoje, defende o Inter Miami, da MLS. Com mais de 40 títulos na carreira, sendo uma Copa do Mundo, quatro Champions League e oito Bolas de Ouro, o argentino é considerado um dos maiores atletas da história do futebol.
