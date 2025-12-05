Esposa de Arrascaeta desabafa após titulo do Flamengo: 'Me confundiu'

O uruguaio Giorgian Arrascaeta é o principal destaque do Flamengo no ano mágico de 2025. Depois do Rubro-Negro vencer a Libertadores e o Brasileirão, Camila Bastiani, esposa do craque, fez um forte desabafo no Instagram.

Camila e Arrascaeta, do Flamengo, estão a espera do primeiro filho, e o uruguaio vai viajar para o Qatar, onde será disputada a Copa Intercontinental. A empresária desabafou sobre a situação nas redes sociais.

- Nosso menino está chegando e você vai embora de novo.. essa situação me confundiu mas é necessário que estejamos juntos nesse momento tão único e especial então se Deus permitir nas próximas horas chegará o nosso mini uruguaio carioca campeão de tudo para que você possa sair com o coração em paz para cumprir o seu próximo dever - revelou Camila, esposa de Arrascaeta, do Flamengo.

- Adoramos compartilhar este grande ano ao seu lado @g10dearrascaeta, foi único e especial. Que você continue realizando sonhos. Alfonsina, Leon, Milano e eu estaremos sempre por perto para te apoiar. Parabéns Flamengo, torcedores, comissão e corpo técnico. Que ano mágico - concluiu a empresária.

Vale destacar que antes do desabafo, a esposa de Arrascaeta, do Flamengo, demonstrou apoio ao uruguaio e reconheceu que o futebol não permite escolhas. Veja o texto completo abaixo:

Veja o desabafo completo da esposa de Arrascaeta, do Flamengo

Uruguaio celebrou título do Brasileirão e analisou viagem para o Intercontinental

Craque da Libertadores e um dos grandes nomes do Flamengo na conquista do nono título de Campeonato Brasileiro, o craque Arrascaeta destacou o trabalho do Flamengo ao longo da temporada. O uruguaio celebrou mais uma taça pelo rubro-negro, reforçou a condição de torcedor do clube carioca e falou sobre a viagem para a disputa da Copa Intercontinental.

— Não tenho palavras para explicar. Esse grupo merecia muito, trabalhamos muito esse ano, esse grupo lutou muito para ter um ano incrível como esse. Ver essa torcida comemorar é algo também que emociona sempre. Já faz tempo que eu estou aqui no Flamengo, conheço o torcedor, essa aqui é a minha casa — disse Arrascaeta, do Flamengo, em entrevista à TV Globo.

— Estamos na reta final do ano já. Obviamente que o desgaste começa a pesar um pouquinho mais. Ainda mais com essas comemorações agora que a gente tem. Mas é isso. Agora temos que pensar em comemorar com a nossa torcida, com a nossa família, que durante todo o ano estiverem junto conosco. Depois voltaremos a pensar — finalizou Arrascaeta, craque do Flamengo.