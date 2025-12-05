A rivalidade entre Fluminense e Flamengo mexe com os torcedores até quando os dois gigantes do futebol carioca não entram em campo. Com a temporada chegando ao fim, a atitude de um ídolo do Tricolor agitou torcedores rubro-negros.

Em 2025 não teremos mais Fluminense x Flamengo, mas as duas torcidas tem interagido nas redes sociais. Tudo isso porque Jhon Árias, ídolo do Tricolor, comentou em uma foto do compatriota Jorge Carrascal no Instagram.

O colombiano do Rubro-Negro postou uma foto beijando a medalha de campeão da Libertadores, e Arias o parabenizou com palminhas.

Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo ficaram loucos com a atitude do ídolo do Fluminense. Muitos começaram a pedir a contratação do jogador. Vale lembrar que o colombiano se transferiu para o Wolves, da Premier League, depois do Mundial de Clubes de 2025. Veja os comentários abaixo:

Veja repercussão da atitude do ex-Fluminense entre os torcedores do Flamengo

Arias rebateu críticas de página do Flu

O colombiano Jhon Arias, ex-jogador do Fluminense e atual atleta do Wolverhampton, rebateu crítica de um torcedor tricolor que o chamou de "vagabundo" por ter parabenizado seu compatriota Carrascal pela conquista da Libertadores com o Flamengo. O episódio aconteceu nesta quinta-feira (4), quando o meio-campista foi acusado nas redes sociais de "fazer média" com a torcida rubro-negra. Tensão na rivalidade Fluminense x Flamengo.

Em sua resposta, Arias defendeu seu direito de felicitar um amigo. "Mais respeito com o que fala de mim. Vagabundo? Fazendo media? É proibido parabenizar um amigo?", questionou o ex-jogador do Fluminense ao se manifestar sobre a crítica recebida.

A polêmica surgiu após Arias publicar uma mensagem congratulando Carrascal pelo título continental conquistado pelo Rubro-Negro. O torcedor tricolor considerou a atitude inadequada por se tratar de um jogador do principal rival do Fluminense, o Flamengo.