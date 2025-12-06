Com defesa oscilante, Manchester City encara sensação da Premier League
Na cola do líder Arsenal, os Cityzens encaram o embalado Sunderland
- Matéria
- Mais Notícias
O Manchester City recebe o Sunderland neste sábado (6), no Etihad Stadium, pela 15ª rodada da Premier League, em confronto que pode influenciar diretamente a perseguição do time de Pep Guardiola ao líder Arsenal. Do outro lado, os "Black Cats", no retorno à elite, são a grande surpresa do campeonato, em busca de vagas por competições europeias.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Imprensa espanhola afirma que Brasil e França ‘tremem’ com o sorteio da Copa do Mundo
Futebol Internacional05/12/2025
- Futebol Internacional
Jogador da Premier League revela relação com namorada de ‘amigo’; entenda
Futebol Internacional05/12/2025
- Futebol Internacional
Em duelo equilibrado, Benfica e Sporting ficam no empate pela Liga Portuguesa
Futebol Internacional05/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Defesa oscila, mas equipe segue com vitórias
O encontro ocorre após oscilações defensivas dos Cityzens nas últimas rodadas. A equipe sofreu oito gols nos três jogos mais recentes do campeonato, o mesmo número registrado nos 12 anteriores. Ainda assim, vem de duas vitórias consecutivas, embora com dificuldades.
No sábado (29), vitória por 3 a 2 diante do Leeds United após abrir vantagem de dois gols. No meio da semana, na terça-feira (2), vitória por 5 a 4 sobre o Fulham, fora de casa, após recuar e quase permitir o empate nos acréscimos. Mesmo com os sustos, a equipe de Pep Guardiola ocupa a segunda colocação, com 28 pontos, cinco atrás do líder Arsenal.
Sensação do campeonato
O Sunderland chega ao confronto com 23 pontos em 14 partidas — apenas cinco a menos que o City — e desempenho superior ao de outros recém-promovidos, como Leeds United (14 pontos) e Burnley (10). A equipe de Régis Le Bris venceu o Chelsea em Stamford Bridge e empatou com Arsenal e Liverpool. Na última rodada, segurou o 1 a 1 em Anfield e quase venceu nos minutos finais.
Desde a temporada 2022/23, todas as equipes que vieram da Championship, retornaram a segunda divisão logo de primeira, e sem conseguir competir com as diversas equipes da Premier League. Na última temporada, o 18º, Leicester City, somou 13 pontos a menos que o 17º, Tottenham.
Histórico do confronto
O City venceu os últimos seis duelos contra o Sunderland na Premier League. A partida marcará o primeiro reencontro entre os clubes desde março de 2017, quando os Cityzens venceram por 2 a 0 fora de casa. Em 11 jogos no Etihad pela liga, os Black Cats nunca venceram.
A última vitória do Sunderland sobre o Manchester City foi em 2013, por 1 a 0, na Premier League de 2013/14. Já, a última vitória fora de casa, foi no dia 17 de janeiro de 1998, pela 27ª rodada da Championship, na antiga casa dos Cityzens, o Maine Road, também por 1 a 0.
Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Sunderland (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Sunderland
15ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 6 de dezembro, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Andy Madley
🚩 Assistentes: Nicholas Hopton, Craig Taylor e Thomas Bramall (quarto árbitro)
📺 VAR: Michael Salisbury (VAR1) e Tony Harrington (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes (Khusanov), Rúben Dias, Josko Gvardiol e Nico O'Reilly; Nico González; Bernardo Silva (Rayan Cherki), Reijnders, Phil Fode e Doku; Haaland.
Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)
Robin Roefs; Trai Hume, Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete e Reinildo; Xhaka e Noah Sadiki; Enzo Le Fée, Chemsdine Talbi e Brian Brobbey.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias