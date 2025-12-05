A LiveMode deu mais um passo em seu processo de expansão no mercado de transmissões esportivas e anunciou seu primeiro canal próprio fora do Brasil. A marca dona da CazéTV chega a Portugal com a LiveMode TV, canal de YouTube que será lançado em 2026 e já adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026. A empresa vai exibir uma partida por dia no torneio, totalizando 34 partidas ao longo da competição.

A empresa seguirá uma fórmula parecida com o que faz no Brasil e que se tornou sucesso no case da CazéTV. A ideia é que o canal de YouTube tenha uma forte conexão com as redes sociais e criadores de conteúdo, linguagem jovem e autêntica e personalidades do futebol dentro do elenco, além da chegada de comentaristas especializados para as pautas de análise dentro da programação.

Criada em 2017 por Sergio Lopes e Edgar Diniz após os empresários venderem o canal Esporte Interativo, a LiveMode se especializou na negociação de direitos de transmissão. A empresa passou a atuar como "intermediária" de negociações entre empresas de investimento, emissoras e competições, até que criou a CazéTV em 2022, em sua primeira sinalização ao mercado de que atuaria com seus próprios canais.

Desde então, o canal de YouTube brasileiro já transmitiu eventos como Copa do Mundo do Catar, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo Feminina, Copa Do Brasil, Brasileirão e outros torneios de nível nacional e internacional.

Compra de 100% da CazéTV

O anúncio da LiveMode TV acontece poucas semanas depois da notícia de que a Live Mode se tornou dona de 100% das ações da CazéTV, comprando os 49% que pertenciam à CMiguel Produções, empresa de Casimiro Miguel.

O streamer deixou o quadro societário do canal de YouTube e negociou a entrada como sócio da LiveMode Cayman, braço internacional da holding que controla as operações da empresa ao redor do mundo e responsável por negociar os direitos de transmissão para todos os veículos que tem negócios - entre eles a própria CazéTV.

A LiveMode Cayman tem investimentos de sócios de grande porte no mercado financeiro. A General Atlantic, empresa norte-americana e com atuação global em investimentos, e a XP Investimentos são as duas marcas associadas que investem capital na LiveMode.