Lenda da Argentina decreta quem foi melhor entre Messi e Maradona: 'Não tem'

Lenda da Argentina, Gabriel Batistuta decretou quem foi o melhor jogador entre Lionel Messi e Diego Maradona. Em entrevista ao podcast "Rio Ferdinand Presents", o segundo maior artilheiro da Albiceleste não titubeou em meio a um dos questionamentos mais polêmicos do futebol.

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- Messi marcou mil gols, e Maradona duzentos. Messi é calmo, e Maradona não era. Para mim, Maradona é o melhor. Ele sabia jogar, lidar com árbitros, com adversários. Ele fez coisas incríveis. E Messi pode fazer essas coisas, mas não tem o mesmo carisma.

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Na sequência, Gabriel Batistuta lamentou o olhar que se tinha com Maradona e espera que Messi não sofra com as mesmas questões. O ex-jogador pediu para que os atletas fossem vistos de forma mais humana por quem consome o esporte.

- Ele (Maradona) nos deu tudo, momentos incríveis. Espero que isso não aconteça com o Messi… Quando eles estão lá, você não os vê tendo problemas. Você pensa que está tudo bem, que eles têm tudo. Eles não choram… Parecem super-heróis, mas são humanos.

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Lionel Messi chegou a ser treinado por Diego Maradona durante o ciclo da Copa do Mundo de 2010. Após a morte de um dos maiores ídolos da Argentina, o país voltou a celebrar a conquista do maior torneio de futebol, em 2022.

Comparação entre Messi e Maradona

Pela Argentina, Messi e Maradona conquistaram uma Copa do Mundo, um Mundial Sub-20 e uma Finalíssima. No entanto, o craque da atual geração também venceu duas Copas Américas, além de ter conquistado medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, na China.

Messi também é o maior artilheiro da história da Argentina com 115 gols marcados, enquanto Maradona balançou as redes 34 vezes em 91 partidas.

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