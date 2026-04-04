Time de Messi inaugura novo estádio com patrocinador máster brasileiro
Jogo de estreia será contra o Austin
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O Inter Miami, equipe de Lionel Messi na MLS, inaugura seu novo estádio neste sábado (04), com partida que será disputada às 20h30 (de Brasília). Agora, a arena da equipe passa a se chamar "Nu Stadium", e a "Nubank" é a nova patrocinadora máster que carrega os naming rights da casa do time.
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O jogo que irá inaugurar a nova casa do clube de Messi é contra o Austin, válido por mais uma rodada da MLS.
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Inter Miami imortaliza craque e anuncia 'Arquibancada Leo Messi' em novo estádio
Texto de Pedro Bernardo Antonio dos Santos
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O Inter Miami deu mais um passo para consolidar o legado de Lionel Messi na Flórida. O clube anunciou oficialmente que o Nu Stadium, novo estádio da franquia com inauguração prevista para os próximos meses, contará com um setor inteiramente dedicado ao astro argentino: a "Arquibancada Leo Messi".
Desde sua chegada em 2023, Messi transformou o Inter Miami de uma franquia estreante em um fenômeno global de marketing.
A homenagem não é apenas simbólica. O setor será personalizado com elementos que remetem à carreira do astro argentino, proporcionando uma experiência imersiva aos torcedores. A ideia é que o novo estádio, com capacidade para 25 mil pessoas, nasça sob a mística do camisa 10, consolidando o legado de Messi na MLS mesmo após sua futura aposentadoria.
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