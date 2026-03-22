Jogador da Bélgica estudou espanhol por três semanas para pedir camisa de Messi
Onana, na época do Lille, tietou o astro que estava no PSG
O volante Amadou Onana, do Aston Villa e da seleção da Bélgica, revelou uma história curiosa envolvendo Messi. Em 2021, quando ainda jogava pelo Lille e tinha 19 anos, o meio-campista passou três semanas estudando espanhol para conseguir pedir a camisa do astro argentino após um duelo contra o PSG.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Atlético de Madrid defende Gio Garbelini, e Federação Espanhola investiga caso
Futebol Feminino22/03/2026
- Fora de Campo
Ex-Flamengo é criticado na Inglaterra após atuação: ‘Vende ele’
Fora de Campo22/03/2026
- Futebol Internacional
Arsenal e Manchester City fazem ‘primeira final’ na Copa da Liga Inglesa
Futebol Internacional22/03/2026
– Eu sabia que ia jogar contra ele. Sempre fui muito fã desse cara. Tenho um amigo belga, mas com pais espanhóis, então ele fala espanhol. Três semanas antes do jogo, pedi para ele me ensinar a frase certa para pedir a camisa. Queria falar em espanhol, para parecer algo de coração, para passar confiança – contou Onana ao canal Just Riadh.
A saga de Onana pela camisa de Messi
O esforço do jogador belga quase foi em vão. Após o apito final, outro atleta foi mais rápido e ficou com a camisa que Messi usou no segundo tempo. Onana, porém, não desistiu.
– Depois encontrei com ele no túnel e pedi a camisa do primeiro tempo. Falei tudo natural, mas ele nem imaginava que eu estava há três semanas treinando aquilo – revelou.
– É a única camisa que troquei e não lavei. E o pior: o cara nem suou. Não tem cheiro na camisa – brincou.
Onana, que hoje defende o Aston Villa na Premier League, soma 32 jogos pelo clube inglês na temporada e é presença constante nas convocações da seleção belga. A história, contada anos depois, revela o peso que Messi ainda carrega no imaginário dos jovens jogadores que cresceram vendo o argentino brilhar.
