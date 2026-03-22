Futebol Internacional

Jogador da Bélgica estudou espanhol por três semanas para pedir camisa de Messi

Onana, na época do Lille, tietou o astro que estava no PSG

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/03/2026
10:14
Onana e Messi em duelo no Campeonato Francês (Foto: Reprodução)
imagem cameraOnana e Messi em duelo no Campeonato Francês (Foto: Reprodução)
O volante Amadou Onana, do Aston Villa e da seleção da Bélgica, revelou uma história curiosa envolvendo Messi. Em 2021, quando ainda jogava pelo Lille e tinha 19 anos, o meio-campista passou três semanas estudando espanhol para conseguir pedir a camisa do astro argentino após um duelo contra o PSG.

– Eu sabia que ia jogar contra ele. Sempre fui muito fã desse cara. Tenho um amigo belga, mas com pais espanhóis, então ele fala espanhol. Três semanas antes do jogo, pedi para ele me ensinar a frase certa para pedir a camisa. Queria falar em espanhol, para parecer algo de coração, para passar confiança – contou Onana ao canal Just Riadh.

A saga de Onana pela camisa de Messi

O esforço do jogador belga quase foi em vão. Após o apito final, outro atleta foi mais rápido e ficou com a camisa que Messi usou no segundo tempo. Onana, porém, não desistiu.

– Depois encontrei com ele no túnel e pedi a camisa do primeiro tempo. Falei tudo natural, mas ele nem imaginava que eu estava há três semanas treinando aquilo – revelou.

Onana com a camisa de Messi (Foto: Reprodução)
Onana com a camisa de Messi (Foto: Reprodução)

– É a única camisa que troquei e não lavei. E o pior: o cara nem suou. Não tem cheiro na camisa – brincou.

Onana, que hoje defende o Aston Villa na Premier League, soma 32 jogos pelo clube inglês na temporada e é presença constante nas convocações da seleção belga. A história, contada anos depois, revela o peso que Messi ainda carrega no imaginário dos jovens jogadores que cresceram vendo o argentino brilhar.

  • Matéria
  • Mais Notícias