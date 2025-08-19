Time de David Luiz vence, e Brugge domina; os resultados do dia na Champions
Na outra partida, o Qarabag derrotou o Ferencváros, fora de casa
Os jogos da Fase de Playoffs eliminatória da Champions League tiveram início nesta terça-feira (19). Parte dos compromissos tiveram os resultados definidos na tarde de hoje, enquanto mais da metade terá a decisão acontecendo na quarta-feira (20).
Os eliminados descem irá à fase de liga Europa League, enquanto os qualificados se garantem na fase de liga da Champions League, que terá início em meados de setembro.
🏆 Confira os resultados de hoje na Champions
⚽ Ferencváros (HUN) 1x3 Qarabag (AZE)
⚽ Estrela Vermelha (SER) 1x2 Pafos (CHP)
⚽ Rangers (ESC) 1x0 Club Brugge (BEL)
O Pafos, time que recém-contratou o zagueiro brasileiro David Luiz, que rescindiu com o Fortaleza, largou na frente diante do Estrela Vermelha, fora de casa, com direito a gols portugueses. Sem o defensor, que ainda não está inscrito, João Correia e Pedro Rodrigues marcaram para a equipe cipriota. No lado dos sérvios, o brasileiro Bruno Duarte diminuiu o placar ao aproveitar rebote de pênalti em que bateu e o goleiro defendeu.
O grande destaque do dia foi o início arrasador do Club Brugge. A equipe belga abriu 3 a 0 em apenas 20 minutos, com golaços de Romeo Vermant, de cobertura, e de Brandon Mechele, em chute forte de fora da área. Na segunda etapa, em casa, o Rangers reagiu e diminuiu o placar com o brasileiro Danilo. Aos 35 minutos, Gassama chegou a fazer o segundo gol dos escoceses, mas o VAR anulou.
📆 Jogos de quarta-feira (20) na Champions League*
⚽ Celtic (ESC) x Kairat (CAZ) - 16h
⚽ Basel (SUI) x Copenhague (DIN) - 16h
⚽ Fenerbahçe (TUR) x Benfica (POR) - 16h
⚽ Bodø/Glimt (NOR) x Sturm Graz (AUS) - 16h
A decisão da 71ª edição da Champions League está prevista para acontecer no dia 30 de maio de 2026, um sábado. O palco escolhido pela Uefa para receber a grande final europeia é a Puskás Arena, localizada em Budapeste, na Hungria.
