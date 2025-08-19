menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Time de David Luiz vence, e Brugge domina; os resultados do dia na Champions

Na outra partida, o Qarabag derrotou o Ferencváros, fora de casa

Pafos Estrela Vermelha Champions League
imagem cameraO Pafos venceu o Estrela Vermelha por 2 a 1, pela Champions League (Foto: Divulgação/Pafos)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
18:32
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os jogos da Fase de Playoffs eliminatória da Champions League tiveram início nesta terça-feira (19). Parte dos compromissos tiveram os resultados definidos na tarde de hoje, enquanto mais da metade terá a decisão acontecendo na quarta-feira (20).

Os eliminados descem irá à fase de liga Europa League, enquanto os qualificados se garantem na fase de liga da Champions League, que terá início em meados de setembro.

🏆 Confira os resultados de hoje na Champions

 Ferencváros (HUN) 1x3 Qarabag (AZE)
 Estrela Vermelha (SER) 1x2 Pafos (CHP)
 Rangers (ESC) 1x0 Club Brugge (BEL)

O Pafos, time que recém-contratou o zagueiro brasileiro David Luiz, que rescindiu com o Fortaleza, largou na frente diante do Estrela Vermelha, fora de casa, com direito a gols portugueses. Sem o defensor, que ainda não está inscrito, João Correia e Pedro Rodrigues marcaram para a equipe cipriota. No lado dos sérvios, o brasileiro Bruno Duarte diminuiu o placar ao aproveitar rebote de pênalti em que bateu e o goleiro defendeu.

O grande destaque do dia foi o início arrasador do Club Brugge. A equipe belga abriu 3 a 0 em apenas 20 minutos, com golaços de Romeo Vermant, de cobertura, e de Brandon Mechele, em chute forte de fora da área. Na segunda etapa, em casa, o Rangers reagiu e diminuiu o placar com o brasileiro Danilo. Aos 35 minutos, Gassama chegou a fazer o segundo gol dos escoceses, mas o VAR anulou.

Club Brugge Rangers Champions League
O Club Brugge venceu o Rangers por 3 a 1, pela Champions League (Foto: Divulgação/Club Brugge)

📆 Jogos de quarta-feira (20) na Champions League*

⚽ Celtic (ESC) x Kairat (CAZ) - 16h
⚽ Basel (SUI) x Copenhague (DIN) - 16h
⚽ Fenerbahçe (TUR) x Benfica (POR) - 16h
⚽ Bodø/Glimt (NOR) x Sturm Graz (AUS) - 16h

A decisão da 71ª edição da Champions League está prevista para acontecer no dia 30 de maio de 2026, um sábado. O palco escolhido pela Uefa para receber a grande final europeia é a Puskás Arena, localizada em Budapeste, na Hungria.

