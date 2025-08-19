Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso detona postura do Osasuna em duelo
Merengues superaram os Rojillos pelo placar mínimo nesta terça-feira (19), com gol de Mbappé
Em seu primeiro jogo no Santiago Bernabéu, Xabi Alonso conduziu o Real Madrid à vitória. A equipe, em estreia na edição 2025/26 de La Liga, superou o Osasuna por 1 a 0 em um confronto amarrado, decidido em pênalti sofrido e convertido pelo astro Kylian Mbappé.
Após o confronto, em entrevista à "RMTV", Alonso detonou a postura dos visitantes, que escolheram se defender e concederam poucos espaços aos Merengues. A estratégia, além de não ter dado certo, se traduziu nos números: foram 18 finalizações dos donos da casa, contra apenas duas dos Rojillos.
- O Osasuna jogou hoje de uma maneira muito defensiva. Faltou um pouco mais de atrevimento, brilho, arriscar um pouco no jogo. Aprendemos com o jogo de hoje, porque com certeza nós vamos encontrar adversários que também jogam assim ao longo da temporada - afirmou.
Xabi também analisou seu primeiro jogo na área técnica do Santiago Bernabéu. Como atleta, entre 2009 e 2014, o ex-jogador marcou época e conquistou títulos como La Liga e a Champions League de 2013/14, que foi conquistada no Estádio da Luz.
- Foi especial, inesquecível. Voltar para cá, mas agora, como treinador, é uma grande alegria. E esperamos que essa tenha sido apenas a primeira de muitas vitórias que eu possa comemorar. A atmosfera, a mística, o cenário, a grandiosidade que ele tem... o estádio é impressionante, e não apenas sua história, mas seu presente e futuro - declarou o basco.
🌌 Os próximos passos do Real Madrid de Xabi Alonso
Com o triunfo simples, o Real alcançou a oitava colocação do torneio, empatado em pontos com outros sete times (Barcelona, Rayo Vallecano, Villarreal, Getafe, Athletic Bilbao, Alavés e Espanyol), mas atrás no critério de saldo de gols e gols pró. A equipe volta a campo já no domingo (24), para enfrentar o recém-promovido Real Oviedo no Carlos Tartiere, às 16h30 (de Brasília).
