Cristiano Ronaldo estrela nova campanha de lançamento de camisa no Al-Nassr

Maior astro do Al-Nassr e do futebol saudita, Cristiano Ronaldo estrelou a campanha de lançamento do novo uniforme do clube nas redes sociais. A equipe anunciou a camisa para a temporada 2025/26 na segunda-feira e o jogador português liderou a sessão de fotos divulgadas pelo time.

A Adidas chega para o segundo ano de contrato com o Al-Nassr após o clube trocar de fornecedora de material esportivo no meio de 2024. O time saiu da Nike, marca é uma das principais parceiras comerciais de Cristiano Ronaldo, e assinou com a concorrente alemã. Para a segunda temporada, a empresa já havia divulgado e estreado o segundo uniforme da equipe saudita, que é totalmente branco com detalhes em branco e azul.

Na camisa principal, o amarelo segue como principal cor, mas os detalhes em azul aparecem em tom mais escuro em comparação à última temporada. O tecido conta com um detalhe de estampa discreta que faz homenagem ao sol e às dunas de Riade, capital da Arábia Saudita e cidade natal do Al-Nassr.

A camisa também é a primeira com o novo escudo do clube. Em 2025, o clube saudita comemora 70 anos de fundação, o que fez a equipe a apresentar um novo escudo, que sofreu pequenas alterações, como o fim da coroa no topo e o tom mais escuro de azul - que já é visto na nova camisa principal.

Além de Cristiano Ronaldo, outros nomes que figuraram na campanha de lançamento foram João Félix, recém contratado, Sadio Mané, atacante ex-Liverpool, e o brasileiro Ângelo, ex-atacante do Santos. As imagens mostram a reunião dos jogadores no vestiário do Al-Nassr.

Al-Nassr lançou novo uniforme com a Adidas para a temporada 2025/26. (Foto: Reprodução/X/@AlNassrFC_EN)

Estreia com vitória

O Al-Nassr estreou nesta terça-feira (19) o novo uniforme diante do rival Al-Ittihad. A equipe contou com Cristiano Ronaldo, Mané e João Félix no time titular e venceu por 2 a 1 a partida válida pela semifinal da Supercopa Saudita.

Sob comando de Jorge Jesus, a equipe venceu no Hong Kong Stadium com gols de Mané e Félix. Bergwijn descontou para o Al-Ittihad. Agora, o Al-Nassr aguarda o confronto entre Al-Ahli e Al-Quadisiya para conhecer seu adversário na decisão da Supercopa Saudita, que será disputada no sábado (23). Por outro lado, o Al-Ittihad se prepara para a estreia do Campeonato Saudita, no dia 30 de agosto, contra o Al-Akhdoud.