Figo sobre provocações ao Real Madrid nos tempos de Barcelona: ‘Era piada’

Um dos grandes nomes do futebol espanhol, Luís Figo é um dos poucos jogadores que podem se gabar de ter feito história nos rivais Barcelona e Real Madrid. Antes de sua polêmica transferência para o clube da capital, o português era o astro da equipe catalã e, durante uma comemoração de título, provocou o que seria sua futura torcida, afirmando que os Blancos eram "chorões". Anos depois, o ex-jogador esclareceu que tudo não passava de uma brincadeira.

Em 1998, após a conquista do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei, uma grande celebração tomou as ruas de Barcelona. Naquele ano, o Real Madrid não havia chegado perto das disputas. Foi nessa ocasião que os jogadores, liderados por Figo, entoaram cantos que entrariam para a história: "Blancos chorões, parabenizem os campeões".

Na época, o gesto consolidou Figo como ídolo da torcida do Barcelona. Entretanto, tudo mudou dois anos depois, quando o português trocou a Catalunha por Madrid, tornando-se o grande trunfo de Florentino Pérez à frente dos Blancos. Quase três décadas depois, Figo deu entrevista à "Betfair" e afirmou que tudo não passou de uma piada.

– Aquele cântico era uma brincadeira, no fim das contas. Naquele ano, vencemos a La Liga e, ao longo da temporada, sempre houve muitas reclamações e alegações do Real Madrid sobre sermos os sortudos vencedores. É uma anedota que entrou para a história. As pessoas veem isso como uma forma de ganhar dinheiro, para o bem ou para o mal, mas não passa de uma anedota – disse Figo.

Figo em ação pelo Barcelona (Foto: Reprodução)

Em 2000, em uma transferência de 60 milhões de euros — na época, a mais cara da história do futebol —, Luís Figo trocou o Barcelona pelo Real Madrid, diretamente. A negociação continua sendo considerada uma das mais polêmicas da história do futebol, justamente por envolver a ida para um rival. Segundo Figo, a saída do Barça ocorreu porque ele não se sentia valorizado, após ouvir de um diretor do clube que estava usando a negociação com o Real para forçar uma renovação mais vantajosa.

Por onde anda Luís Figo?

Após se aposentar do futebol profissional, Figo construiu uma carreira de sucesso fora dos gramados. Tornou-se empresário e se envolveu em diversas iniciativas no mundo esportivo e de negócios. Ocupou cargos importantes na Uefa e na Fifa, trabalhando no desenvolvimento do futebol e em projetos de modernização do esporte.

Outro destaque de sua vida pós-aposentadoria foi a candidatura à presidência da FIFA em 2015. Figo lançou sua proposta com promessas de maior transparência e modernização, mas acabou retirando-se antes das eleições.

Apesar da agenda cheia, Figo permanece ligado ao futebol, participando de eventos esportivos, partidas beneficentes e programas de televisão. Também mantém atividades filantrópicas, ajudando crianças e jovens carentes por meio da Fundação Luís Figo.

Clubes que Figo jogou

Sporting CP (1989-1995) – O clube que revelou Figo para o futebol profissional. Aqui, ele conquistou a Taça de Portugal e se destacou como uma das grandes promessas do futebol europeu. Barcelona (1995-2000) – No clube catalão, Figo viveu uma fase de ouro, conquistando títulos como La Liga, a Supercopa da Espanha e a Recopa Europeia. Foi um dos jogadores mais queridos pela torcida até sua controversa transferência. Real Madrid (2000-2005) – Sua passagem pelos merengues marcou o auge de sua carreira. Além de títulos nacionais, venceu a Liga dos Campeões da UEFA e consolidou seu nome como um dos maiores da história do clube. Inter de Milão (2005-2009) – Já veterano, Figo ainda teve tempo para conquistar o futebol italiano, vencendo quatro vezes a Serie A e reforçando sua trajetória vitoriosa antes da aposentadoria.

