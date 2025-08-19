menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Técnico do Real Madrid explica motivo de decisão sobre Rodrygo

Brasileiro nem sequer entrou em campo no confronto de estreia do Real em La Liga

Xabi Alonso - Real Madrid x Osasuna
imagem cameraXabi Alonso no comando do Real Madrid diante do Osasuna (Foto: Thomas Coex/AFP)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
19:36
  • Matéria
  • Mais Notícias

Rodrygo continua vivendo dias de incógnita no Real Madrid. Desejado por gigantes da Premier League, o brasileiro nem sequer saiu do banco de reservas na estreia da equipe de Xabi Alonso em La Liga, em vitória sobre o Osasuna por 1 a 0.

Após o confronto, em entrevista coletiva, o técnico basco atribuiu para si a decisão de não colocar o "Rayo" no decorrer do jogo, e disse que a escolha não está relacionada à possível saída para o futebol inglês.

- Não aconteceu nada em relação ao Rodrygo. No Mundial de Clubes, as decisões foram um contexto diferente que já ficou para trás. É claro que conto com ele. Foi apenas um jogo, algo pontual, e decisão minha. Se dentro dos próximos três meses ele seguir com poucos minutos, será outra coisa - apontou Alonso.

No Mundial, o brasileiro já havia recebido minutagem escassa. Depois de ser titular na estreia, em empate diante do Al-Hilal, o jogador foi reserva em todas as partidas seguintes, vendo nomes como Arda Güler e Gonzalo García ganharem espaço mesmo com a ausência de Kylian Mbappé.

👀 A situação de Rodrygo no Real Madrid

Na janela atual, o Real Madrid recebeu contatos de diversos intermediários avaliando o preço de Rodrygo para grandes clubes da Europa. O Tottenham é um dos mais interessados após a saída de Son, e os ingleses aguardam uma resposta dos espanhóis em relação a uma primeira oferta realizada.

Outras opções são Liverpool e Chelsea. Os Reds não perdem o brasileiro de vista, principalmente caso a negociação com Isak, do Newcastle, não avance. Por outro lado, os Blues já contrataram João Pedro e Delap, mas ainda é uma opção, uma vez que Enzo Maresca não conta com Sterling e Nicolas Jackson para a temporada.

Rodrygo durante aquecimento do Real Madrid na estreia do Mundial de Clubes
Rodrygo durante aquecimento do Real Madrid (Foto: Megan Briggs/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

