Messi é eleito MVP da MLS e pode ameaçar título de Arrascaeta; entenda

Lionel Messi segue reescrevendo seus próprios capítulos no futebol das Américas. O craque do Inter Miami foi eleito, pelo segundo ano consecutivo, o MVP da MLS, conquistando o prêmio "Landon Donovan" após mais uma temporada extraordinária. O desempenho impressionante do argentino — digno de atuações decisivas semana após semana — também o coloca no caminho para disputar o prêmio de Rei da América, que hoje tem Giorgian de Arrascaeta como favorito.

O anúncio oficial veio na última terça-feira (9), mas o resultado já parecia desenhado há semanas: Messi recebeu mais de 70% dos votos, uma diferença de quase 60 pontos para o segundo colocado, o dinamarquês Anders Dreyer, do San Diego FC.

Aos 38 anos, o camisa 10 encerrou 2025 como campeão da MLS Cup e melhor jogador da liga, acumulando 35 gols e 28 assistências em 34 partidas. Na temporada regular, foi artilheiro com 29 gols e também líder em assistências (19). Nos playoffs, manteve o ritmo estonteante: marcou mais 6 gols e deu 9 passes decisivos — incluindo duas assistências na vitória por 3 a 1 sobre o Vancouver Whitecaps, que garantiu o título.

Lionel Messi comemora o título da MLS pelo Inter Miami (Foto: Divulgação/Inter Miami)

Messi também quebrou recordes históricos:

Foi o primeiro atleta a registrar cinco jogos consecutivos com múltiplos gols Terminou o ano como líder em contribuições para gol pelo segundo ano seguido Somou 10 partidas com pelo menos um “doblete” - dois gols marcados

Com o prêmio, Messi se torna o primeiro jogador da MLS a ser MVP em temporadas consecutivas e o segundo a vencer duas vezes — igualando Preki, que venceu em 1997 e 2003.

Messi x Arrascaeta: a briga pelo Rei da América

A grande questão agora é: como esse desempenho estratosférico impacta a eleição do "Rei da América"?

Arrascaeta, eleito melhor jogador da Libertadores após comandar o Flamengo no tetracampeonato em Lima, está naturalmente entre os favoritos. O camisa 10 rubro-negro brilhou nos momentos decisivos e coroou a final dando a assistência para Danilo marcar o gol do título no 1 a 0 sobre o Palmeiras.

Arrascaeta com o troféu do Brasileirão conquistado pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Contudo, Messi, com números fora de escala, uma temporada histórica e agora campeão nacional nos EUA, surge como o maior obstáculo para Arrascaeta conquistar o reconhecimento continental.

Enquanto o uruguaio do Flamengo tem a seu favor a relevância da Libertadores e o peso simbólico do tetracampeonato, Messi possui estatísticas quase impossíveis de ignorar: participação direta em 63 dos 101 gols do Inter Miami, liderança absoluta em votos no prêmio da MLS e domínio técnico de janeiro a dezembro.

Assim, a disputa promete ser acirrada: um Arrascaeta que comandou o Flamengo para uma dobradinha (Libertadores e Brasileirão) contra um Messi que dominou a MLS e levou o Inter Miami ao primeiro título nacional de sua história.

