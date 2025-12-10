Abel Ferreira renova contrato com o Palmeiras; veja detalhes

O Palmeiras anunciou na manhã desta quarta-feira (10) a renovação do contrato do técnico Abel Ferreira até o fim de 2027. O novo vínculo não terá multa rescisória, e o português manterá as bases salariais do acordo anterior.

Caso permaneça até o fim do contrato, Abel seguirá como o único treinador do clube durante toda a gestão de Leila Pereira, iniciada no fim de 2021 e com término previsto justamente para o final do novo compromisso firmado pelo português.

Em nota publicada pela assessoria do clube, o treinador citou a identificação com o projeto esportivo do Palmeiras e a confiança dos membros do núcleo de futebol, incluindo a mandatária, como fatores essenciais para a continuidade de seu trabalho.

- Ao longo destes cinco anos aqui, fui me identificando com os valores e com os princípios do clube. Para mim, o Palmeiras é um estilo de vida e é uma forma de viver e estar. Sou um treinador de projetos e de relações e foi uma decisão que tomei também em família. Conversamos muito ao longo do ano e a presidente Leila sempre manifestou interesse na continuidade, na estabilidade e na consistência do projeto. Após a derrota para o Corinthians pela Copa do Brasil, a líder do projeto reiterou a confiança no trabalho e isso é difícil de encontrar no futebol de hoje.

- Foi um dos momentos mais difíceis da temporada e isso me marcou muito. Preferi não assinar na época, mas dei a minha palavra de que seguiríamos juntos. Uma equipe como o Palmeiras só se alimenta de títulos e aqui dentro sabemos o que queremos, sabemos onde estamos, onde queremos ir e com quem queremos ir. Quem faz o Palmeiras são as pessoas, e fazemos tudo pela alma do clube, que são os torcedores. Estou onde querem que eu esteja, estou onde quero estar, estou onde me valorizam e quero ganhar sempre. Tenho certeza de que as lições de 2025 vão nos ajudar muito a ganhar em 2026 - disse o treinador.

Abel Ferreira é o treinador com mais títulos na história do Palmeiras (10), ao lado do histórico Oswaldo Brandão. Ao todo, conquistou duas Copas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, três Campeonatos Paulistas, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

Desde outubro de 2020 no clube, a comissão técnica portuguesa é a que mais soma partidas consecutivas na história alviverde. São 395 jogos, com 229 vitórias, 93 empates, 74 derrotas, 672 gols marcados e 320 sofridos.

Considerando apenas as partidas em que esteve à beira do campo, Abel soma 363 jogos, 211 vitórias, 84 empates e 68 derrotas.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Nelson ALMEIDA/AFP)

- É um sentimento de orgulho, gratidão e responsabilidade. Gratidão porque o Palmeiras me ajudou muito a crescer como treinador. Um clube gigante como o Palmeiras, que luta por títulos, deu a oportunidade a um jovem treinador, apostou em mim, e hoje tenho um outro prestígio internacional. Não posso deixar de dizer também da paixão dos nossos torcedores, do carinho que recebo em cada região do país, oferecendo-me doces típicos, terços e um monte de coisas para agradecer o meu trabalho. Eu faço o melhor que posso para retribuir a tudo isso, para o palmeirense sempre se sentir realizado. Em cinco anos, já tivemos derrotas dolorosas e noites mágicas.

- A vida é isso. O importante é que compartilhamos todas essas emoções juntos. São cinco anos de relações e um já conhece todos os defeitos e as virtudes do outro. E não tem como fugir da responsabilidade. O Palmeiras se alimenta de títulos e o nosso espírito competitivo, sobretudo pela exigência da história vitoriosa do clube, está mais do que nunca apurado - completou.