Futebol Internacional

Técnico do Barcelona explica polêmica com Yamal em jogo da Champions

Jovem foi substituído aos 43 minutos do segundo tempo

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/12/2025
11:37
Lamine Yamal em ação pelo Barcelona contra o Frankfurt, pela Champions League
imagem cameraLamine Yamal em ação pelo Barcelona contra o Frankfurt, pela Champions League (Foto: Josep Lago/AFP)
Técnico do Barcelona, Hansi-Flick explicou a polêmica com Lamine Yamal após a vitória por 2 a 1 na Champions League sobre o Frankfurt. O camisa 10 ficou irritado ao ser substituído na reta final do segundo tempo, mas o treinador explicou sua motivação.

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Ficou decepcionado, mas tinha cartão amarelo e precisávamos de pernas frescas. Não é um problema. Eu o entendo, todos querem jogar e ele acredita que pode jogar 100 minutos. É jovem e tem uma boa atitude. Eu também fui jogador e aceito.

Embora não tenha conseguido desequilibrar o duelo, Yamal foi importante na vitória de virada do Barcelona com uma assistência para um dos gols de Koundé. O lateral-direito foi o grande protagonista da partida, tendo balançado as redes duas vezes.

Aos 43 minutos da segunda etapa, Yamal foi sacado para a entrada de Roony Bardghji e questionando alguns membros da comissão técnica pela mudança. Antes do camisa 10, Raphinha e Lewandowski haviam sido substituídos.

Números de Yamal pelo Barcelona na atual temporada

Na atual temporada, Lamine Yamal vem sendo o grande protagonista do Barcelona em meio aos problemas de lesões enfrentados por Raphinha e Lewandowski no início do ano. Em 17 partidas, o jovem marcou oito gols e contribuiu com 10 assistências.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Hansi-Flick observa duelo entre Barcelona e Frankfurt, pela Champions League
Hansi-Flick observa duelo entre Barcelona e Frankfurt, pela Champions League (Foto: Lluis Gene/AFP)

