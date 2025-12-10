Técnico do Barcelona explica polêmica com Yamal em jogo da Champions

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick explicou a polêmica com Lamine Yamal após a vitória por 2 a 1 na Champions League sobre o Frankfurt. O camisa 10 ficou irritado ao ser substituído na reta final do segundo tempo, mas o treinador explicou sua motivação.

- Ficou decepcionado, mas tinha cartão amarelo e precisávamos de pernas frescas. Não é um problema. Eu o entendo, todos querem jogar e ele acredita que pode jogar 100 minutos. É jovem e tem uma boa atitude. Eu também fui jogador e aceito.

Embora não tenha conseguido desequilibrar o duelo, Yamal foi importante na vitória de virada do Barcelona com uma assistência para um dos gols de Koundé. O lateral-direito foi o grande protagonista da partida, tendo balançado as redes duas vezes.

Aos 43 minutos da segunda etapa, Yamal foi sacado para a entrada de Roony Bardghji e questionando alguns membros da comissão técnica pela mudança. Antes do camisa 10, Raphinha e Lewandowski haviam sido substituídos.

Números de Yamal pelo Barcelona na atual temporada

Na atual temporada, Lamine Yamal vem sendo o grande protagonista do Barcelona em meio aos problemas de lesões enfrentados por Raphinha e Lewandowski no início do ano. Em 17 partidas, o jovem marcou oito gols e contribuiu com 10 assistências.

