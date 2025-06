Erro de lenda do Barcelona repercute em PSG x Inter Miami: ‘Aposentado faz tempo’

Multicampeão pelo Barcelona, o meio-campista Sergio Busquets, do Inter Miami, cometeu um erro individual no jogo contra o PSG, no Mundial de Clubes. O espanhol tentou driblar na defesa, como último homem, acabou desarmado e cedeu o segundo gol ao time francês. A falha repercutiu nas redes sociais.

Além de Busquets, o Inter Miami tem no elenco outros três craques que marcaram época no Barcelona: Lionel Messi, Jordi Alba e Luis Suárez. Antes do duelo pelas oitavas de final, o clube norte-americano se classificou na Grupo A na segunda posição, atrás do Palmeiras e à frente de Porto e Al Ahly.

