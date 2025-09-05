Messi bate recorde e iguala Cristiano Ronaldo em vitória da Argentina
Em noite de despedida, camisa 10 atinge marcas históricas na carreira
- Matéria
- Mais Notícias
Na vitória da Argentina sobre a Venezuela por 3 a 0 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Lionel Messi anotou dois gols e igualou marca de Cristiano Ronaldo. Além disso, o camisa 10 bateu recorde em número de aparições em partidas das Eliminatórias.
Relacionadas
- Fora de Campo
Europeus reagem à vitória da Seleção e exaltam Ancelotti: ‘Devolveu o sorriso ao Brasil’
Fora de Campo05/09/2025
- Fora de Campo
Jogador ausente na lista de Ancelotti agita web com publicação: ‘Se humilhou’
Fora de Campo05/09/2025
- Futebol Internacional
Gritos de Rudiger e ânimos exaltados: jornal revela bastidores da derrota da Alemanha
Futebol Internacional05/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Principal nome do jogo, Messi escreveu seu nome na história do futebol mais uma vez. Segundo Blog do Rodolfo Rodrigues, o craque, ao entrar em campo, se tornou o atleta com mais jogos nas Eliminatórias da Conmebol para a Copa do Mundo ao lado de Iván Hurtado. Assim como o ex-zagueiro, o argentino soma 72 jogos no torneio. O camisa 10 tem a oportunidade de se isolar na liderança caso entre em campo contra o Equador, no próximo dia 9, em Quito.
Além disso, o ídolo do Barcelona conseguiu mais um feito histórico na noite da última quinta-feira (4). Com os dois gols na vitória da Argentina, Messi igualou Cristiano Ronaldo na vice-liderança de maiores artilheiros da história das Eliminatórias da Copa do Mundo. Individualmente, os dois somam 36 gols, e ficam atrás apenas de Carlos Ruiz, da Guatemala, com 39 gols.
➡️ Joia da Argentina revela atitude de Messi em campo e diz: ‘Queria me matar’
Disputado no Monumental de Nuñez, o jogo pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 teve tom de despedida. A vitória sobre a seleção venezuelana pode ter sido a última partida oficinal de Messi com a seleção em solo argentino.
Próximos jogos da Argentina
Com a liderança garantida e já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Argentina tem um último compromisso pelas Eliminatórias. Os atuais campeões do mundo enfrentam o Equador na próxima terça-feira (9), às 20h (de Brasília). Este pode ser o último jogo oficial de Messi pela Argentina. Em entrevista após da vitória contra a Venezuela, o atleta revelou que não sabe como será sua vida daqui até a próxima Copa do Mundo
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias