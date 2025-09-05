Na vitória da Argentina sobre a Venezuela por 3 a 0 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Lionel Messi anotou dois gols e igualou marca de Cristiano Ronaldo. Além disso, o camisa 10 bateu recorde em número de aparições em partidas das Eliminatórias.

Principal nome do jogo, Messi escreveu seu nome na história do futebol mais uma vez. Segundo Blog do Rodolfo Rodrigues, o craque, ao entrar em campo, se tornou o atleta com mais jogos nas Eliminatórias da Conmebol para a Copa do Mundo ao lado de Iván Hurtado. Assim como o ex-zagueiro, o argentino soma 72 jogos no torneio. O camisa 10 tem a oportunidade de se isolar na liderança caso entre em campo contra o Equador, no próximo dia 9, em Quito.

Messi em ação no jogo da Argentina contra Venezuela (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Além disso, o ídolo do Barcelona conseguiu mais um feito histórico na noite da última quinta-feira (4). Com os dois gols na vitória da Argentina, Messi igualou Cristiano Ronaldo na vice-liderança de maiores artilheiros da história das Eliminatórias da Copa do Mundo. Individualmente, os dois somam 36 gols, e ficam atrás apenas de Carlos Ruiz, da Guatemala, com 39 gols.

Disputado no Monumental de Nuñez, o jogo pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 teve tom de despedida. A vitória sobre a seleção venezuelana pode ter sido a última partida oficinal de Messi com a seleção em solo argentino.

Próximos jogos da Argentina

Com a liderança garantida e já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Argentina tem um último compromisso pelas Eliminatórias. Os atuais campeões do mundo enfrentam o Equador na próxima terça-feira (9), às 20h (de Brasília). Este pode ser o último jogo oficial de Messi pela Argentina. Em entrevista após da vitória contra a Venezuela, o atleta revelou que não sabe como será sua vida daqui até a próxima Copa do Mundo

