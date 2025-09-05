Joia da Argentina revela atitude de Messi em campo e diz: ‘Queria me matar’

O sonho de Franco Mastantuono foi realizado na noite da última quinta-feira. Com apenas 18 anos, o jogador do Real Madrid foi titular da Argentina na vitória por 3 a 0 em cima da Venezuela ao lado de Lionel Messi, seu ídolo. Apesar da vitória, a joia argentina recebeu um "puxão de orelha" do craque devido à uma jogada, que foi explicada na zona mista.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após a partida, Mastantuono revelou que o camisa 10 "queria matá-lo" por ele ter optado chutar a bola em direção ao gol ao invés de tocar para Messi. O jogador do Inter Miami agiu como capitão e corrigiu imediatamente a atitude do jovem do Real Madrid.

continua após a publicidade

— Ele queria me matar, mas entendeu. Pedi desculpas pela jogada — afirmou Mastantuono, que reconheceu que o "perdão" veio imediatamente.

No entanto, nem a chamada de atenção apagou o brilho do atacante de 18 anos em atuar ao lado do seu maior ídolo. Na zona mista, Mastantuono falou sobre a emoção de estar em campo com Messi, além de sua tatuagem feita em homenagem ao eleito oito vezes melhor jogador do mundo.

— Foi incrível jogar com ele. Foi realmente o sonho da minha vida. Jogar no campo do River Plate foi incrível. Eu sempre disse isso, ele é meu ídolo desde criança. Eu o observei durante toda a sua carreira, e o vi jogar daquele jeito.

continua após a publicidade

A partida entre Argentina e Venezuela marcou a despedida de Messi à seleção em solo argentino. Antes de a bola rolar, Leo ficou bastante emocionado e com os olhos marejados durante a execução do hino nacional. Em entrevista após o apito final, ele colocou em dúvida sua participação na próxima Copa do Mundo.

➡️Grandes jogos de Messi pela Seleção Argentina em casa

Messi comemora gol pela seleção da Argentina (Foto: Luis Robayo/AFP)

Scaloni, técnico da Argentina, elogia Mastantuono

Em entrevista coletiva, o técnico Lionel Scaloni elogiou o desempenho da joia argentina e garantiu que seu desempenho na seleção melhorará à medida que seus companheiros se familiarizarem com seu estilo de jogo.

— Ele tem 18 anos e fez um jogo muito bom. Poderia ter jogado muito melhor, muito melhor, se o time soubesse o quão bem ele joga . Este é o primeiro ou segundo jogo dele conosco. Ele vai ser um jogador excepcional. Tanto ele quanto Nico Paz. Eles vão trazer muita coisa para a mesa. Tê-lo é novidade para mim. Não o tenho tido por perto com frequência, e aos poucos estou conhecendo por onde ele joga melhor. Ele, possivelmente, está um pouco mais por dentro e não tão aberto. Hoje ele se esforçou para jogar mais aberto do que o normal. Tudo isso representa para um jovem de 18 anos com a Argentina e com a natureza emocional do jogo de hoje. Ele mostrou personalidade, mas tem 18 anos, e nosso trabalho é lidar com ele como estamos agora.

Veja os melhores momentos de Argentina x Venezuela

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.