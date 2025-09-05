Jogador ausente na lista de Ancelotti agita web com publicação: ‘Se humilhou’

Um jogador que ficou de fora da lista de Carlo Ancelotti agitou a web com uma publicação nas redes sociais no dia do jogo da Seleção Brasileira. Nesta quinta-feira (4), o Brasil venceu o Chile por 3 a 0 no Maracanã.

Com gols de Estevão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, a Seleção de Ancelotti deu show na despedida da equipe do Brasil até a Copa do Mundo. Luiz Henrique, que entrou no segundo tempo, brilhou com uma assistência e a jogada do terceiro gol.

Pouco antes da bola rolar, Rodrygo, que ficou fora da lista de Carlo Ancelotti, agitou as redes sociais com uma publicação feita no X.

- Não vejo a hora de estar em campo com a Seleção. Sempre uma honra vestir esta camisa - publicou Rodrygo, ausente na lista de Carlo Ancelotti.

Como foi o jogo

Alguns torcedores do Flamengo ficaram na bronca com Ancelotti no jogo da Seleção Brasileira, mas a verdade é que o Brasil deu um show no Maracanã.

Carlo Ancelotti dissera na véspera de Brasil x Chile que quer na Seleção jogadores que joguem pela equipe, e não aqueles preocupados com desempenho individual ou boas marcas. A julgar pelo primeiro tempo da partida desta quinta-feira, no Maracanã, o recado foi bem assimilado.

Porque, se os primeiros 30 minutos não foram de encher os olhos dos 57.326 torcedores que estiveram no estádio, não dá para negar que a Seleção foi um time solidário. O quarteto ofensivo formado por Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro não abdicou de ajudar na marcação e cercar o adversário sempre que ele detinha a bola. Um pouco mais atrás, Casemiro e Bruno Guimarães tratavam de garantir que a pressão de bola fosse alta.

O início ofensivo do Brasil também foi promissor. Gabriel Magalhães quase marcou de cabeça com pouco mais de um minuto de jogo, e Casemiro efetivamente balançou a rede aos 4, porém o gol acabou anulado por impedimento.

O problema é que o já eliminado Chile veio para o Brasil disposto apenas a não perder, e para isso o técnico Nicolás Córdova armou uma linha de cinco defensores à frente da área e outros dois logo adiante. Dessa forma, chegar ao gol de Vigouroux foi uma tarefa mais difícil do que deveria.

Ainda assim, o Brasil conseguiu abrir o marcador ainda no primeiro tempo. Aos 37, Douglas Santos fez boa jogada pela esquerda e municiou Raphinha, que chutou cruzado; Vigouroux defendeu, mas a bola ganhou altura e Estêvão, de puxeta, marcou seu primeiro gol pela Seleção.

A vitória parcial do Brasil fez o Chile se soltar um pouco no segundo tempo. Mas, apesar de mais espaço, a Seleção seguiu chegando pouco ao gol chileno.

Foi aí que Carlo Ancelotti começou a mexer no time. Primeiro entraram Andrey Santos e Luiz Henrique; depois, Lucas Paquetá e Kaio Jorge. E foi com jogada individual de Luiz Henrique que Paquetá, no primeiro toque de bola, ampliou de cabeça. O ex-Flamengo chamado por Ancelotti bagunçou o jogo da Seleção Chilena.

O gol construído pelo ex-botafoguense e finalizado pelo ex-flamenguista incendiou os torcedores nas arquibancadas do Maracanã, que até então assistiam à partida sem demonstrar muito entusiasmo. Em campo, o Brasil respondeu seguindo na pressão. E foi com mais uma jogada de Luiz Henrique que Bruno Guimarães, da pequena área, fez o seu e fechou o placar em 3 a 0.