A atuação da Seleção Brasileira não empolgou somente os torcedores presentes no Maracanã, como também ganhou destaque nos principais veículos da Europa. A vitória do Brasil por 3 a 0 estampou a capa de diversos jornais estrangeiros com o técnico Carlo Ancelotti como protagonista da soberania brasileira. A partida foi considerada o 'último abraço' da torcida antes da Copa.

Na manchete, o jornal espanhol "Marca" afirmou que o italiano "devolveu o sorriso ao Brasil" com o futebol apresentado e o bom resultado.

— Ancelotti decidiu apostar totalmente na qualidade . Em sua estreia no Maracanã, começou com quatro atacantes e um plano claro: passar a bola para eles rapidamente, deixá-los mostrar o quão bons são e deixá-los decidir o jogo. Deu certo, Estevão marcou seu primeiro gol pela Canarinha e Carletto sorriu . Seu Brasil está começando a entrar em forma — escreveu o jornal sobre a vitória brasileira.

Jornal "Marca" sobre vitória brasileira (Foto: Reprodução)

Já o "AS" destacou que "Ancelotti despertou esperança" dos brasileiros com o futebol apresentado.

— O Brasil fez uma das suas melhores atuações dos últimos tempos. É verdade que a seleção canarinha passou por momentos difíceis, mas esta partida contra o Chile mostrou uma equipe capaz de impor um ritmo acelerado e criar jogadas perigosas constantes.

Estêvão é destaque no jornal "AS" (Foto: Reprodução)

O jornal "A Bola", de Portugal, afirmou que o Brasil, de Ancelotti, não decepcionou os presentes no Maracanã ao ter boa atuação, mesmo já classificado para a Copa do Mundo 2026.

Ancelotti: ‘Estou certo que esta Seleção pode competir com qualquer uma’

O treinador Carlo Ancelotti exaltou a torcida que foi ao estádio e afirmou que uma de suas metas é resgatar a autoestima do torcedor brasileiro.

— É um objetivo, uma meta, aumentar a autoestima. Não só dentro do vestiário, mas também a autoestima dentro de um país que quer que o time jogue bem, e que possa competir contra todas as equipes. Eu estou certo que esse time vai competir contra todas as equipes — disse Ancelotti.

— O ambiente dentro do Maracanã foi muito bom, com muito carinho para o time. A equipe jogou bem, fez um bom jogo, jogamos um futebol com intensidade, com bom ritmo, boa defesa, com boa pressão. Acho que os torcedores estão, como nós, muito contentes com o jogo — considerou o comandante.