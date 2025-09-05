Gritos de Rudiger e ânimos exaltados: jornal revela bastidores da derrota da Alemanha
Alemanha joga mal e é surpreendida na estreia das Eliminatórias para Copa
A Eslováquia venceu a Alemanha por 2 a 0 na tarde da última quinta-feira (4), no estádio Tehelné pole, em Bratislava, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Após a partida, houve confusão no vestiário alemão, com o técnico Julian Nagelsmann e o zagueiro Antonio Rüdiger discutindo com seus companheiros de equipe.
A equipe de Julian Nagelsmann teve um desempenho abaixo do esperado em sua estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, sendo surpreendida pelos donos da casa. Rudiger, que esteve envolvido negativamente nos dois gols da Eslováquia, cobrou individualmente os demais atletas.
Rüdiger teve conversas acaloradas com seus companheiros de equipe. Segundo o jornal alemão "Blind", o zagueiro do Real Madrid chegou a levantar a voz e cobrou a falta de mentalidade entre os principais jogadores da Alemanha.
Por outro lado, o jogador adotou uma postura mais contida ao se referir diretamente ao grupo. O portal alemão aponta que a mensagem geral de Rüdiger cobrou coesão e união para a conquista da vaga direta para a Copa do Mundo de 2026.
O lateral-esquerdo Maximilian Mittelstädt se pronunciou sobre o ocorrido. O defensor do Stuttgart estava presente no vestiário após a partida e reforçou a cobrança por um melhor desempenho do elenco alemão
— É claro que o treinador dirigiu algumas palavras à equipe. Rüdiger também falou com a equipe. Acho que não precisa dizer muito; todos sabemos que simplesmente não foi uma boa atuação. Mas já mostramos no passado que somos capazes de mostrar um lado diferente. — afirmou o defensor
O que vem por aí para Alemanha?
No domingo (7), a Alemanha recebe a Irlanda do Norte, às 15h45 (de Brasília), pela 2ª rodada das Eliminatórias. Equipe de Julian Nagelsmann está fora da zona de classificação para a Copa, na última posição do grupo A, atrás da Irlanda do Norte, Eslováquia e Luxemburgo.
