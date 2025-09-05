A Eslováquia venceu a Alemanha por 2 a 0 na tarde da última quinta-feira (4), no estádio Tehelné pole, em Bratislava, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Após a partida, houve confusão no vestiário alemão, com o técnico Julian Nagelsmann e o zagueiro Antonio Rüdiger discutindo com seus companheiros de equipe.

A equipe de Julian Nagelsmann teve um desempenho abaixo do esperado em sua estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, sendo surpreendida pelos donos da casa. Rudiger, que esteve envolvido negativamente nos dois gols da Eslováquia, cobrou individualmente os demais atletas.

Rüdiger em ação com a camisa da Alemanha (Fabrice Cofrrini / AFP)

Rüdiger teve conversas acaloradas com seus companheiros de equipe. Segundo o jornal alemão "Blind", o zagueiro do Real Madrid chegou a levantar a voz e cobrou a falta de mentalidade entre os principais jogadores da Alemanha.

Por outro lado, o jogador adotou uma postura mais contida ao se referir diretamente ao grupo. O portal alemão aponta que a mensagem geral de Rüdiger cobrou coesão e união para a conquista da vaga direta para a Copa do Mundo de 2026.

O lateral-esquerdo Maximilian Mittelstädt se pronunciou sobre o ocorrido. O defensor do Stuttgart estava presente no vestiário após a partida e reforçou a cobrança por um melhor desempenho do elenco alemão

— É claro que o treinador dirigiu algumas palavras à equipe. Rüdiger também falou com a equipe. Acho que não precisa dizer muito; todos sabemos que simplesmente não foi uma boa atuação. Mas já mostramos no passado que somos capazes de mostrar um lado diferente. — afirmou o defensor

O que vem por aí para Alemanha?

No domingo (7), a Alemanha recebe a Irlanda do Norte, às 15h45 (de Brasília), pela 2ª rodada das Eliminatórias. Equipe de Julian Nagelsmann está fora da zona de classificação para a Copa, na última posição do grupo A, atrás da Irlanda do Norte, Eslováquia e Luxemburgo.



