Ídolo do United elogia futuro treinador do Chelsea: 'Um dos melhores'

O ex-atacante Wayne Rooney manifestou apoio à possível contratação de Liam Rosenior como novo técnico do Chelsea. O ídolo do Manchester United classificou o atual treinador do Strasbourg como o melhor profissional com quem já trabalhou na função de técnico e defendeu que ele merece a oportunidade no clube londrino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Rosenior, de 41 anos, desembarcou em Londres na noite de domingo para avançar nas negociações para substituir Enzo Maresca. Filipe Luís esteve na lista final de técnicos da diretoria dos Blues, no entanto, a vaga deve ficar com Liam.

continua após a publicidade

Parceria no Derby County

A relação profissional entre os dois ocorreu quando estiveram juntos no Derby County, entre 2021 e 2022. Na ocasião, Rosenior atuou como assistente técnico de Rooney. Após a saída do ex-jogador do comando da equipe, o auxiliar assumiu interinamente o time na League One. Posteriormente, dirigiu o Hull City, de onde foi demitido apesar de quase alcançar os playoffs da Championship, antes de se transferir para o Strasbourg em 2024.

— Ele assumiu riscos e espero que isso valha a pena, porque acho que Liam é um treinador tão bom quanto qualquer outro com quem já trabalhei. Seus detalhes, como ele aborda o dia a dia, ele é tão bom quanto qualquer um com quem trabalhei — afirmou Rooney no programa "Wayne Rooney Show", da BBC.

continua após a publicidade

Rooney à beira do campo em jogo do Derby County (Foto: Divulgação / Site oficial do Derby County)

— Liam foi muito importante para mim. Ele era incrível em sua capacidade de treinamento. Eu era mais o gestor, lidando com os jogadores e tudo mais. Então aprendi muito com ele desse ponto de vista e acho que ele fez um ótimo trabalho como um todo — completou.

Negociações em andamento

O Strasbourg, atual clube de Rosenior, possui os mesmos proprietários do Chelsea, o que facilita a transação. O técnico inglês é apontado como o favorito para o cargo em Stamford Bridge e as tratativas estão em estágio avançado. Enquanto Rosenior negocia o retorno à Inglaterra, Rooney, que passou por DC United, Birmingham City e Plymouth Argyle após deixar o Derby, dedica-se atualmente a trabalhos na mídia esportiva.

Especulado no Chelsea, Liam Rosenior é treinador do Strasbourg (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.