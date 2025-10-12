Memphis domina primeiro tempo e Holanda goleia Finlândia por 4 a 0
Holanda goleia e fica mais próxima de confirmar vaga na Copa do Mundo
Em jogo válido pela 3˚ rodada do grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, Holanda e Finlândia se enfrentaram neste domingo (12), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdam (HOL). A partida foi vencida pelos holandeses por 4 a 0 com gols de Donyell Malen, Virgil van Dijk, Memphis Depay e Cody Gakpo.
Como foi o jogo entre Holanda e Finlândia?
Primeiro tempo
A Holanda teve um início avassalador diante da Finlândia e praticamente definiu o jogo ainda na primeira etapa, com atuações de destaque de Memphis Depay e Donyell Malen.
Logo aos sete minutos, a seleção neerlandesa abriu o placar após uma bela jogada coletiva. Depay recebeu na intermediária e encontrou Malen, que finalizou com precisão de fora da área, inaugurando o marcador. Pouco depois, aos 16, foi a vez do capitão Virgil van Dijk ampliar: após cobrança de falta de Depay, o zagueiro subiu mais alto que a defesa e cabeceou para o fundo das redes — o segundo gol e a segunda assistência do camisa 10.
Com ampla superioridade técnica e domínio da posse de bola, a Holanda seguiu criando oportunidades. Aos 22 minutos, Malen quase marcou novamente em jogada de contra-ataque, mas o goleiro finlandês fez a defesa com segurança. Aos 32, o atacante voltou a aparecer com perigo em cruzamento de Gakpo, cabeceando por cima do gol.
A pressão aumentou aos 35 minutos, quando, em jogada ensaiada, a Laranja teve duas chances seguidas: Timber cabeceou e, no rebote, Van Dijk tentou ampliar, mas a defesa desviou. Um minuto depois, a insistência foi premiada — após chute de Kluivert, o zagueiro Tenho bloqueou com o braço aberto, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Memphis Depay converteu com tranquilidade, fazendo 3 a 0 para os donos da casa.
A Finlândia só conseguiu levar perigo no fim da etapa inicial. Aos 44 minutos, Keskinen arriscou da entrada da área e viu a bola desviar para escanteio. Na cobrança, Tenho apareceu livre para cabecear, mas mandou para fora, encerrando um primeiro tempo amplamente dominado pela equipe de Ronald Koeman.
Segundo tempo
Com o placar confortável construído na primeira etapa, a Holanda voltou do intervalo controlando o ritmo da partida e administrando a posse de bola, mas sem deixar de buscar o ataque. Logo aos 47 minutos, Reijnders arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Joronen a fazer boa defesa.
A Finlândia tentou responder aos 54 minutos, quando Walta chutou de média distância, mas o goleiro Verbruggen defendeu com segurança, evitando qualquer reação dos visitantes.
A Laranja manteve o domínio e, aos 83 minutos, voltou a balançar as redes. Gakpo recebeu com espaço na intermediária e acertou um belo chute de fora da área, ampliando o placar e fechando a vitória neerlandesa.
FICHA TÉCNICA de Holanda 0 x 0 Finlândia
6˚ rodada - Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo (Grupo G)
📆 Data e horário: Domingo, 12 de outubro de 2025, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Johan Cruijff Arena, em Amsterdam (HOL)
🥅 Gols: Malen (HOL), van Dijk (HOL), Depay (HOL), Gakpo (HOL)
🟨 Cartões amarelos: Peltola e Koski (FIN)
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO
HOLANDA (Técnico: Ronald Koeman)
Verbruggen; Dumfries, Timber (van Hecke), van Dijk, van de Ven (Aké); Gravenberch (Reijnders), de Jong; Kluivert, Gakpo, Malen (Simmons); Depay (Weghorst)
FINLANDIA (Técnico: Jacob Friis)
Jorone; Alho (Peltola), Stahl, Tenho, Koski, Lahteenmaki; Antman (Kallman), Kairinen, Vaananen (Lod), Keskinen (Pohjanpalo); Walta (Skytta)
➡️ Como a Liga das Nações interfere nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mund
Como a Nations League interfere nas Eliminatórias para a Copa do Mundo?
As Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 começaram, mas nem todas as seleções começaram ao mesmo tempo. Isso se deve ao fato de que os resultados das quartas de final da Liga das Nações interferiram tanto na formação dos grupos do torneio qualificatório quanto no caminho das equipes na repescagem para o Mundial, que será sediado por Estados Unidos, Canadá e México.
Com a definição do mata-mata da Nations League em novembro de 2024, a Uefa realizou o sorteio dos 12 grupos das Eliminatórias. O sorteio foi feito na sede da entidade em dezembro do mesmo ano, organizando as seleções em grupos de A a L.
Os primeiros colocados de cada chave se classificarão automaticamente para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, os grupos não foram completamente definidos de imediato, pois sua composição dependia dos resultados das quartas de final da Nations League.
