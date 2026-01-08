Brasileiros jogam? Veja titulares do duelo entre Arsenal e Liverpool
Nesta quinta-feira (8), um grande clássico movimenta o futebol inglês: Arsenal e Liverpool se enfrentam em um duelo de peso pela Premier League. As equipes ocupam atualmente a 1ª e a 4ª colocação da tabela, respectivamente, e chegam para o confronto com escalações definidas por Mikel Arteta e Arne Slot.
Veja a escalação do Arsenal 🔴⚪
O Arsenal, líder da Premier League, vai com força máxima para o duelo contra o Liverpool. Entre os destaques, está Trossard assumindo a ponta-esquerda dos Gunners, deixando Gabriel Martinelli como opção no banco de reservas. Se tratano em brasileiros, Gabriel Magalhães, titular absoluto começará jogando, mas Gabriel Jesus também começa no banco de reservas.
⚽ GOL: Raya
⚽ LTD: Timber
⚽ ZAG: Saliba
⚽ ZAG: Gabriel Magalhães
⚽ LTE: Hincapie
⚽ MEI: Zubimendi
⚽ MEI: Declan Rice
⚽ MEI: Odegaard
⚽ ATA: Saka
⚽ ATA: Trossard
⚽ ATA: Gyokeres
Veja a escalação do Liverpool 🔴🔴
Em grande recuperação, o Liverpool alcançou e G-4 e vai em busca da manutenção das posições mais altas na tabela. Para isso, Arne Slot lançou uma escalação conservadora. Para o ataque, Gakpo será a referência, sendo o centroavante. Nas pontas, o lateral Frimpong avança e ocupará o setor ofensivo na direita, enquanto Wirtz fica na esquerda, e Szoboszlai centralizado. Mac Allister e Gravenberch completam o meio-campo. Na defesa, Kerkez, Van Dijk, Konaté e Bradley fazem a linha defensiva, enquanto Alisson fecha a escalação no gol. Salah, Isak e Ekitiké serão desfalques
⚽ GOL: Alisson
⚽ LTD: Bradley
⚽ ZAG: Konate
⚽ ZAG: Van Dijk
⚽ LTE: Kerkez
⚽ MEI: Mac Allister
⚽ MEI: Gravenberch
⚽ MEI: Szoboszlai
⚽ ATA: Frimpong
⚽ ATA: Wirtz
⚽ ATA: Gakpo
Arsenal x Liverpool: onde assistir ao jogo pela Premier League
Arsenal e Liverpool se enfrentam nesta quinta-feira (8), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
