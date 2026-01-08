Já são sete gols em 11 partidas com a camisa do Al Sadd pelo Campeonato do Catar. Firmino volta a viver boa fase em campo e é o artilheiro da equipe, que tem o melhor ataque da competição. Com o gol marcado na vitória por 3 a 2 sobre o Qatar SC, nesta quinta-feira (8), o brasileiro contribuiu para que o clube seguisse na cola do líder, Al-Gharafa.

Agora, a diferença entre as equipes no Campeonato do Catar é de cinco pontos. Enquanto o Al Sadd, vice-líder, tem 23 pontos, o líder chegou aos 28.

Como foi o jogo entre Al Sadd e Qatar SC pelo Campeonato do Catar?

Noi um resultado fácil de ser construído. O Al Sadd sofreu um gol logo aos três minutos de jogo, feito pelo brasileiro João Pedro, vice-artilheiro do campeonato, com 8 gols – atrás apenas de Roger Guedes, do Al-Rayyan, que tem 15. O empate veio ainda no primeiro tempo, aos 31', com Akram Afif. Mas o time sofreria novo revés pouco antes do intervalo, com Niall Mason.

Coube a Firmino deixar tudo igual novamente aos cinco minutos da etapa final, num passe preciso do mesmo Akram Afif, que lidera o ranking de assistências na competição (8). Praticamente no ataque seguinte, o atacante espanhol Rafa Mújica decretou a virada e a importante vitória do Al Sadd, com o time atingindo os 31 gols em 12 rodadas do Campeonato do Catar.

— O Qatar tem uma equipe muito sólida e, realmente, tivemos dificuldades. Estivemos duas vezes atrás do placar, mas soubemos manter o controle emocional e, graças a Deus, conseguimos uma virada de suma importância para continuarmos na busca pelo topo. Seguimos focados no nosso objetivo de lutar pelo título — disse Firmino após o jogo.

A próxima partida do Al Sadd será no próximo dia 16, próxima sexta-feira, quando receberá o Al-Ahli Doha pela 13ª rodada do Campeonato do Catar.

