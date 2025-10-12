Mbappé iguala marca histórica de Messi após jogo da França
Jogador chegou aos 394 gols antes dos 27 anos, e pode quebrar o recorde
No vitória da França em cima do Azerbaijão, Mbappé marcou um dos gols da vitória e alcançou uma marca histórica. O atacante alcançou 394 gols oficiais na carreira, e chegou a esta marca antes de completar 27 anos, igualando um feito histórico de Lionel Messi, único que havia conseguido.
Messi alcançou os 394 gols em 2014, quando tinha 27 anos recém-completos. Na época, o argentino somava 513 partidas e já havia conquistado cinco Bolas de Ouro e quatro títulos da Champions League pelo Barcelona, com uma média impressionante de 0,78 gol por jogo.
Agora, onze anos depois, é Mbappé quem atinge o mesmo número – desta vez em 530 partidas disputadas por clubes e pela seleção francesa. O atacante do Real Madrid ainda tem 12 jogos pela frente até 20 de dezembro, data em que completa 27 anos, o que lhe dá a chance de ultrapassar a marca do argentino e se isolar no ranking.
Como foi França x Azerbaijão?
Logo na saída de bola, a equipe do Azerbaijão errou e Mbappé aproveitou para finalizar, mas chutou por cima do gol. Na sequência da partida, os franceses controlaram a posse de bola, mas sem ameaçar o gol de Mahammadaliyev, que apenas foi exigido em finalizações sem perigo. Após tentativas de jogada pelo lado direito, a França abriu o placar com Mbappé. O astro francês recebeu na intermediária, limpou dois marcadores, tabelou com Ekitiké, e bateu colocado para marcar um golaço e abrir o placar no último lance da primeira etapa.
No retorno do intervalo, Ekitiké quase ampliou a vantagem francesa ao finalizar cruzado já dentro da área, mas a bola acertou a trave e saiu. A França seguiu rondando a área do Azerbaijão e levou perigo com Mbappé e Ekitiké, novamente. Porém, quem marcou o segundo gol foi Adrien Raboit, que cabeceou com estilo após cruzamento de Kylian Mbappé.
Ao fim, mesmo com o elenco alterado após as alterações de Deschamps, a França seguiu superior e marcou o terceiro gol, de voleio, de Florian Thauvin, que aproveitou cruzamento de Theo Hernández, para marcar o golaço e sacramentar a vitória francesa em Paris.
