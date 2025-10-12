menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Mbappé iguala marca histórica de Messi após jogo da França

Jogador chegou aos 394 gols antes dos 27 anos, e pode quebrar o recorde

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 12/10/2025
12:43
Mbappé antes do jogo entre França e Azerbaijão (Foto: Franck Fife / AFP)
Mbappé antes do jogo entre França e Azerbaijão (Foto: Franck Fife / AFP)
No vitória da França em cima do Azerbaijão, Mbappé marcou um dos gols da vitória e alcançou uma marca histórica. O atacante alcançou 394 gols oficiais na carreira, e chegou a esta marca antes de completar 27 anos, igualando um feito histórico de Lionel Messi, único que havia conseguido.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Messi alcançou os 394 gols em 2014, quando tinha 27 anos recém-completos. Na época, o argentino somava 513 partidas e já havia conquistado cinco Bolas de Ouro e quatro títulos da Champions League pelo Barcelona, com uma média impressionante de 0,78 gol por jogo.

Mbappé em jogo da França contra o Azerbaijão pelas Eliminatórias (Foto: Franck Fife / AFP)
Mbappé em jogo da França contra o Azerbaijão pelas Eliminatórias (Foto: Franck Fife / AFP)

Agora, onze anos depois, é Mbappé quem atinge o mesmo número – desta vez em 530 partidas disputadas por clubes e pela seleção francesa. O atacante do Real Madrid ainda tem 12 jogos pela frente até 20 de dezembro, data em que completa 27 anos, o que lhe dá a chance de ultrapassar a marca do argentino e se isolar no ranking.

Como foi França x Azerbaijão?

Logo na saída de bola, a equipe do Azerbaijão errou e Mbappé aproveitou para finalizar, mas chutou por cima do gol. Na sequência da partida, os franceses controlaram a posse de bola, mas sem ameaçar o gol de Mahammadaliyev, que apenas foi exigido em finalizações sem perigo. Após tentativas de jogada pelo lado direito, a França abriu o placar com Mbappé. O astro francês recebeu na intermediária, limpou dois marcadores, tabelou com Ekitiké, e bateu colocado para marcar um golaço e abrir o placar no último lance da primeira etapa.

No retorno do intervalo, Ekitiké quase ampliou a vantagem francesa ao finalizar cruzado já dentro da área, mas a bola acertou a trave e saiu. A França seguiu rondando a área do Azerbaijão e levou perigo com Mbappé e Ekitiké, novamente. Porém, quem marcou o segundo gol foi Adrien Raboit, que cabeceou com estilo após cruzamento de Kylian Mbappé.

Ao fim, mesmo com o elenco alterado após as alterações de Deschamps, a França seguiu superior e marcou o terceiro gol, de voleio, de Florian Thauvin, que aproveitou cruzamento de Theo Hernández, para marcar o golaço e sacramentar a vitória francesa em Paris.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

