menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Zidane confirma retorno como treinador e indica cargo que quer assumir

Ex-treinador do Real Madrid diz cargo que gostaria de assumir

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 12/10/2025
11:36
Zidane tem interesse em treinar a seleção da França (DANIEL LEAL / AFP)
imagem cameraZidane tem interesse em treinar a seleção da França (Foto: DANIEL LEAL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O ex-jogador Zinedine Zidane confirmou que pretende retornar à beira do campo e revelou o cargo que gostaria de assumir em sua próxima experiência como técnico. Durante participação no Festival do Esporte de Trento, na Itália, o francês afirmou que sonha em treinar a seleção francesa, embora não descarte a possibilidade de um dia trabalhar novamente na Juventus, clube pelo qual atuou entre 1996 e 2001.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— A Juventus está no meu coração. No futuro, não sei, mas minha sensação é de que quero treinar uma seleção — disse Zidane, em entrevista ao jornalista Walter Veltroni.

continua após a publicidade

Zidane relembra tempos de Juventus

Zidane relembrou com carinho os anos em Turim e destacou a importância da passagem pela Juve para sua formação como jogador.

— Foram anos lindos. Quando cheguei da França, percebi que vencer era uma obrigação. Lembro que o advogado Agnelli me ligava às seis da manhã para me parabenizar depois dos jogos. Del Piero foi um dos jogadores mais fortes com quem joguei, tinha algo especial — contou o francês.

O ex-treinador do Real Madrid, tricampeão da Champions League, também comentou sobre jovens talentos do elenco atual da Juventus, como Kenan Yildiz, e elogiou o trabalho do técnico Igor Tudor.

— Yildiz é bom jogador, faz gols, mas ainda precisa crescer. Conheço o Tudor, está fazendo um bom trabalho, e fico feliz por ele e pela Juve.

continua após a publicidade

Zidane também relembrou os técnicos que mais o marcaram, especialmente Marcello Lippi e Carlo Ancelotti, e falou sobre o que aprendeu com ambos.

— Lippi foi importante quando cheguei à Itália. Sofri críticas, mas ele sempre acreditou em mim. Ancelotti também teve um papel grande na minha carreira, é um amigo e um treinador que sabe ouvir. Para mim, o técnico representa 80% do sucesso de um time. Ele precisa transmitir energia e confiança aos jogadores.

Zidane com a taça da Champions League (Foto: Divulgação/Real Madrid)
Zidane com a taça da Champions League (Foto: Divulgação/Real Madrid)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias