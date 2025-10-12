Zidane confirma retorno como treinador e indica cargo que quer assumir
O ex-jogador Zinedine Zidane confirmou que pretende retornar à beira do campo e revelou o cargo que gostaria de assumir em sua próxima experiência como técnico. Durante participação no Festival do Esporte de Trento, na Itália, o francês afirmou que sonha em treinar a seleção francesa, embora não descarte a possibilidade de um dia trabalhar novamente na Juventus, clube pelo qual atuou entre 1996 e 2001.
— A Juventus está no meu coração. No futuro, não sei, mas minha sensação é de que quero treinar uma seleção — disse Zidane, em entrevista ao jornalista Walter Veltroni.
Zidane relembra tempos de Juventus
Zidane relembrou com carinho os anos em Turim e destacou a importância da passagem pela Juve para sua formação como jogador.
— Foram anos lindos. Quando cheguei da França, percebi que vencer era uma obrigação. Lembro que o advogado Agnelli me ligava às seis da manhã para me parabenizar depois dos jogos. Del Piero foi um dos jogadores mais fortes com quem joguei, tinha algo especial — contou o francês.
O ex-treinador do Real Madrid, tricampeão da Champions League, também comentou sobre jovens talentos do elenco atual da Juventus, como Kenan Yildiz, e elogiou o trabalho do técnico Igor Tudor.
— Yildiz é bom jogador, faz gols, mas ainda precisa crescer. Conheço o Tudor, está fazendo um bom trabalho, e fico feliz por ele e pela Juve.
Zidane também relembrou os técnicos que mais o marcaram, especialmente Marcello Lippi e Carlo Ancelotti, e falou sobre o que aprendeu com ambos.
— Lippi foi importante quando cheguei à Itália. Sofri críticas, mas ele sempre acreditou em mim. Ancelotti também teve um papel grande na minha carreira, é um amigo e um treinador que sabe ouvir. Para mim, o técnico representa 80% do sucesso de um time. Ele precisa transmitir energia e confiança aos jogadores.
