Nesta terça-feira (10), a Holanda entra em campo contra a seleção de Malta, em jogo válido pela 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Buscando dar mais um passo rumo à classificação para o Mundial, a equipe comandada por Ronald Koeman divulgou seus 11 iniciais. Destaque do Corinthians, o atacante Memphis vai a jogo. Confira:

Em terceiro no Grupo G das Eliminatórias, a Holanda enfrenta Malta, lanterna do grupo, em busca de se aproximar da Polônia, atual líder. Para o confronto, Ronald Koeman, técnico da "Laranja Mecânica" escalou a seleção com força máxima para o duelo. O principal destaque dos 11 titulares é a presença do atacante do Corinthians, Memphis Depay. Usando a camisa 10, o jogador formará trio de ataque ao lado de Xavi Simons, do Leipizg, e Cody Gakpo, do Liverpool.

Memphis em ação pela Holanda contra a Finlândia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Markku Ulander/AFP)

Na última rodada, a Holanda estreou nas Eliminatórias com vitória sobre a Finlândia, por 2 a 0. O craque do Corinthians, Memphis, marcou o primeiro gol. Com o tento, o atacante vive na expectativa de igualar - ou passar - Robin van Persie, na artilharia histórica da Holanda. Memphis tem 48, enquanto o ex-atacante tem 50 gols marcados.

🟠 Veja a escalação do Holanda, com Memphis Depay titular, para a 4ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo

⚽ GOL: Flekken

⚽ LTD: Dumfries

⚽ ZAG: Stefan de Vrij

⚽ ZAG: Virgil van Dijk

⚽ LTE: Micky van de Ven

⚽ MEI: Gravenberch

⚽ MEI: Kluivert

⚽ MEI: Frenkie de Jong

⚽ PTD: Xavi Simons

⚽ PTD: Cody Gakpo

⚽ ATA: Memphis Depay

Holanda e Malta se enfrentam em duelo válido pela 4ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida acontece nesta terça-feira (10), no Estádio Hitachi Capital Mobility, em Groningen (HOL), às 15h45 (de Brasília), com transmissão ao vivo da Disney+ (streaming) e ESPN (canal fechado).

