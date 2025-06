Memphis Depay marca, e Holanda vence pelas Eliminatórias da Copa

Neste sábado (8), a Holanda venceu a Finlândia por 2 a 0 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo com gol de Memphis Depay, do Corinthinas. A equipe holandesa jogou com tranquilidade e construiu a vitória sem pressa e sem sofrer sustos. Com o resultado, a equipe de Memphis soma seus primeiros três pontos na primeira partida na competição. Já a Finlândia estacionou nos quatro pontos em seu terceiro jogo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi a partida entre Finlândia e Holanda?

Primeiro tempo

Na primeira etapa, a Holanda não teve dificuldades em trocar passes no campo de ataque, construindo o resultado com tranquilidade. Logo aos 6', Memphis Depay, jogador do Corinthians, aproveitou bola mal recuada pelo jogador adversário e não desperdiçou - finalizou de primeira com precisão para matar o goleiro.

continua após a publicidade

Aos 23', Gakpo recebeu pela esquerda, cortou para dentro e cruzou para Dumfries - livre de marcação - ampliar o marcador.

Memphis aproveitou bobeada da defesa para marcar (Foto: Markku Ulander / LEHTIKUVA / AFP)

Segundo tempo

A segunda etapa começou da forma que terminou a primeira. A Holanda dosou o ritmo e trocou passes em busca da construção da melhor jogada possível. Durante todo o segundo tempo, a Finlândia não conseguiu assustar, e os holandeses tiveram algumas oportunidades de ampliar o marcador - sem sucesso.

O que vem por aí?

Após conquistar os primeiros três pontos da competição, a Holanda de Memphis Depay volta a campo nesta terça-feira (10), às 15h45 (de Brasília) para receber a seleção de Malta pelas Eliminatórias. Por outro lado, a Finlândia joga novamente no mesmo dia e horário que a Holanda para enfrentar a Polônia em mais um jogo da fase de grupos das Eliminatórias.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.