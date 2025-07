Presidente do Como abre o jogo sobre suposto interesse em Messi

Presidente do Como, Mirwan Suwarso abriu o jogo sobre o suposto interesse na contratação de Lionel Messi. Em entrevista à "Sky Sports", o mandatário foi questionado sobre o tema e se a chegada do argentino seria um sonho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Não é um sonho. Impossível - disse Mirwan Suwarso sem dar esperança sobre a possibilidade da contratação de Messi pelo Como, da Itália.

Com vínculo até dezembro de 2025 com o Inter Miami, Messi tem a opção de assinar um pré-contrato com outra equipe para janeiro de 2026. No entanto, o camisa 10 tem conversas para seguir na MLS defendendo o time da Flórida.

continua após a publicidade

Embora Messi não esteja no radar, o Como se reforça após a boa campanha no Campeonato Italiano da última temporada. O clube já gastou mais de 90 milhões de euros em reforços e buscam a permanência do argentino Nico Paz, uma vez que o Real Madrid cogita utilizar a cláusula de recompra para para recontratar o jovem talento.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.