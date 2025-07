Dupla de Cristiano Ronaldo? Al-Nassr propõe oferta a ex-São Paulo

Após o término de seu período de empréstimo ao Betis, Antony enfrenta um impasse no Manchester United. O brasileiro não deve ser aproveitado pelo técnico Rúben Amorim na temporada 2025/26, o que reforça a possibilidade de uma transferência. Diante desse cenário, o Al-Nassr, da Arábia Saudita — comandado por Jorge Jesus e com Cristiano Ronaldo no elenco — se aproxima de um acordo para a contratação do ex-São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo os jornalistas Bruno Andrade e André Hernan, do "UOL", o clube sinalizou uma oferta de compra pelo jogador, mas tem concorrência de equipes europeias. O United, por sua vez, solicita cerca de 50 milhões de libras (pouco mais de R$ 370 milhões ou 58 milhões de euros) para negociar o ponta-direita.

continua após a publicidade

Apesar do interesse, a possível chegada de João Félix ao Al-Nassr pode interferir nas negociações, segundo o mesmo veículo. A entidade saudita já acertou os termos com o Chelsea pela transferência do português, em uma operação que deve girar em torno de 50 milhões de euros, entre valores fixos e variáveis. Diante disso, o investimento em Antony pode ser reavaliado internamente.

Últimos anos de Antony ⚽

Após projeção internacional no Ajax, dos Países Baixos, Antony chegou aos Red Devils em 2023, em transação avaliada em 95 milhões de euros. Em seguida, foi emprestado em janeiro ao Betis, depois da perda de espaço com os técnicos Erik ten Hag e Rúben Amorim. Depois de sua chegada à Andaluzia, o atacante se tornou titular sob o comando de Manuel Pellegrini, e participou de 15 gols em 26 partidas na trajetória pelo clube.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.