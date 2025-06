Memphis vive expectativa por igualar recorde histórico na Holanda

Atacante do Corinthians, Memphis Depay vive a expectativa por igualar Robin Van Persie na artilharia da Holanda. O centroavante tem 48 gols marcados, enquanto o ex-jogador de Arsenal e Manchester United balançou as redes 50 vezes pela seleção.

No sábado (7), Memphis cortou a diferença ao abrir o placar para a Holanda na vitória por 2 a 0 sobre a Finlândia, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Nesta terça-feira (10), a equipe de Ronald Koeman recebe Malta, que é a última colocada do Grupo G e vista como a equipe mais fraca da chave.

Diante desse cenário, Memphis vê uma grande oportunidade para se tornar o maior artilheiro da história da Holanda. No passado, o jogador do Corinthians já havia ultrapassado nomes históricos, como Cruyff, Van Nistelrooy, Bergkamp e Kluivert.

Em entrevista concedida na véspera de Holanda x Malta, Memphis não demonstrou preocupação com os números e com a chance de atingir uma marca histórica com a seleção. O veterano está focado com a classificação à Copa do Mundo e manter 100% de aproveitamento nas Eliminatórias.

- Claro que seria ótimo igualar o Robin, mas o recorde não é o mais importante. O importante é o que estamos fazendo como grupo. Não estou focado apenas em marcar gols. As pessoas às vezes esquecem que também tenho 31 assistências. Sempre jogo pelo time.

Após um período longe da Holanda sem ser convocado no segundo semestre de 2024, Memphis reencontrou a chance de defender sua seleçao devido as boas atuações com o Corinthians. Além do gol marcado sobre a Finlândia, o atleta já havia balançado as redes no jogo de quartas de final da Nations League contra Portugal, em que a equipe do jogador foi eliminada nos pênaltis.