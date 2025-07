PSG se aproxima de reforço com possível saída de campeão da Champions

O PSG se aproxima do reforço de Lucas Chevalier com a possível saída de Donnarumma, nesta janela de transferências. Segundo o "L'Équipe", o clube francês possui um acordo com o goleiro de 23 anos por um contrato de cinco anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na sequência, o PSG deve abrir conversas com o Lille em busca de uma solução para concluir a transferência. O atual campeão da Champions League entender que deve ter que pagar cerca de 40 milhões de euros (R$ 260 milhões) para contar com os serviços da jovem promessa francesa.

continua após a publicidade

Internamente, o PSG está ciente dos valores e disposto a propor uma fórmula de pagamento incluindo bônus e variáveis. Por outro lado, o Lille está ciente do interesse gerado por Chevalier e buscou a contratação de Bodart na janela de transferências.

PSG tem dificuldades para renovar com Donnarumma

O PSG vem encontrando dificuldades para renovar o contrato com Donnarumma, que tem vínculo com o clube francês até junho de 2026. Em janeiro, o goleiro italiano estará apto a assinar um pré-contrato com uma nova equipe.

continua após a publicidade

Neste momento, Donnarrumma atrai o interesse do Manchester City, Manchester United e Galatasaray. No entanto, o PSG busca primeiro efetuar a contratação de Chevalier antes de dar o sinal verde para a saída do italiano.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.