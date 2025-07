Liverpool planeja memorial em Anfield para Diogo Jota

O Liverpool anunciou, neste sábado (26), a ampliação das homenagens a Diogo Jota, atacante que faleceu em acidente de carro junto ao irmão, André Silva, que atuava pelo Penafiel. Além de ter aposentado a camisa 20, o clube inglês desenvolverá uma homenagem permanente ao português em memorial em Anfield.

Segundo comunicado do Liverpool, as milhares de homenagens deixadas do lado de fora do estádio pelo falecimento de Diogo Jota serão gradualmente removidos do local e armazenados em segurança; Anfield terá um lugar fixo para guardar os artefatos. Foram deixados camisas, cachecóis e diversos outros objetos em lembrança do jogador, enquanto flores estão sendo usadas em canteiros das dependências do clube.

Enquanto o Liverpool ainda planeja o local exato das homenagens, uma área temporária foi criada do lado de fora da arquibancada principal de Anfield para os torcedores continuarem prestando o gesto de carinho. Ao longo da temporada 2025/26, o time de Arne Slot jogará com um emblema "Para sempre 20", número da camisa do atacante.

Diogo Jota, do Liverpool, faleceu aos 28 anos (Foto: Divulgação/Liverpool)

O acidente de Diogo Jota, do Liverpool, e André Silva na Espanha

Diogo Jota estava prestes a retornar para a Inglaterra, a fim de iniciar a pré-temporada com o elenco do Liverpool. O atacante estava com seu irmão a caminho de Santander, na Espanha, onde pegaria uma balsa para chegar ao Reino Unido. Porém, segundo informações da imprensa europeia, ao tentar realizar uma ultrapassagem, a Lamborghini da dupla teve um pneu furado, perdeu o controle e sofreu uma colisão tão forte que gerou um incêndio no automóvel.

Jota estava no auge de sua carreira com o Liverpool e havia acabado de ser campeão da Premier League com os Reds, além da Nations League vencida com Portugal. Em sua homenagem, a diretoria de Merseyside aposentou a camisa 20 para sempre.

